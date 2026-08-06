PF apura desvio de recursos públicos em universidade federal de MG

PF faz operação contra suspeita de fraude milionária em universidade federal - (crédito: PF/Reprodução)

A Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou na manhã desta quinta-feira (6/8) a Operação Malversação para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos na Universidade Federal de Lavras (UFLA).

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Ao todo, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Lavras, no Sul de Minas, e Campos do Jordão, em São Paulo. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apuram possíveis fraudes na execução de contratos administrativos firmados pela UFLA entre 2021 e 2022 para a aquisição de materiais de construção e outros insumos.

As apurações apontam indícios de irregularidades em pregões eletrônicos, com a possível emissão de notas fiscais sem correspondência integral com os materiais efetivamente entregues à universidade, embora os pagamentos tenham sido realizados com recursos públicos.

A PF também investiga a suposta participação de agentes públicos e particulares em um esquema que teria envolvido atestes irregulares de recebimento de mercadorias, pagamentos indevidos e movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada de alguns dos investigados.

De acordo com a corporação, o prejuízo potencial aos cofres públicos pode chegar a R$ 4 milhões, valor que ainda poderá ser ampliado no decorrer das investigações.

A operação mobiliza 56 policiais federais e seis servidores da Controladoria-Geral da União. Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar todos os envolvidos e dimensionar o eventual prejuízo causado ao patrimônio público.

O nome Malversação faz referência ao suposto emprego irregular, gestão indevida ou desvio de recursos públicos, que está no centro das investigações.