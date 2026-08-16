Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste domingo

A Caixa Econômica Federal sorteou, na manhã deste domingo (16/8), sete loterias: os concursos nº 3045 da Mega-Sena; o nº 3763 da Lotofácil; o nº 7093 da Quina; o nº 2429 da Timemania; nº 381 da +Milionária; o nº 1273 do Dia da Sorte e o Loteria Federal, extração nº 6092-5. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Mega-Sena, que teve o prêmio previsto de R$ 36.942.517,71, teve as seguintes dezenas sorteadas: 29-57-33-42-43-23.

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O prêmio acumulou para o próximo concurso, que ocorre na noite da próxima terça-feira (18/8), e pode chegar a R$ 45 milhões.

Demais sorteios deste domingo

A Lotofácil, que teve o prêmio em torno de R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 14-17-21-09-22-01-05-02-04-03-23-24-20-08-15.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio de R$ 6.580.589,13, teve os seguintes números sorteados: 63-64-21-57-41.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio de R$ 8.300.000,00 apresentou o seguinte resultado: 42-09-47-64-75-18-23. O time do coração foi o Atlético de Minas Gerais.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária, com prêmio de R$ 83.000.000,00, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 45-38-46-33-32-23. Os trevos sorteados foram: 3-5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio de R$ 400.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 08-26-07-15-23-20-17. O mês da sorte foi Outubro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loteria Federal

O quinto sorteio da extração da Loteria Federal com prêmio em R$ 17.339,00 teve o seguinte resultado:

Globo 1: 0

Globo 2: 4

Globo 3: 4

Globo 4: 6

Globo 5: 1

O quarto sorteio da extração da Loteria Federal com prêmio em R$ 20.000,00 teve o seguinte resultado:

Globo 1: 6

Globo 2: 4

Globo 3: 3

Globo 4: 3

Globo 5: 7

O terceiro sorteio da extração da Loteria Federal com prêmio em R$ 30.000,00 teve o seguinte resultado:

Globo 1: 5

Globo 2: 3

Globo 3: 4

Globo 4: 6

Globo 5: 7

O segundo sorteio da extração da Loteria Federal com prêmio em R$ 40.000,00 teve o seguinte resultado:

Globo 1: 6

Globo 2: 9

Globo 3: 7

Globo 4: 4

Globo 5: 4

O primeiro sorteio da extração da Loteria Federal com prêmio em R$ 1.350.000,00 teve o seguinte resultado:

Globo 1: 5

Globo 2: 2

Globo 3: 7

Globo 4: 4

Globo 5: 5

A quantidade de ganhadores da extração da Loteria Federal e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.