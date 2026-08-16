Morre padre Antônio César Moreira, fundador da TV Aparecida, aos 81 anos

O padre Antônio César Moreira Miguel, missionário redentorista e um dos fundadores da TV Aparecida, morreu no último sábado (15/8/0. Ele dedicou grande parte de sua vida à evangelização por meio da comunicação. A Missa de Corpo Presente será celebrada no Santuário Nacional, neste domingo (16), às 14h, seguida do sepultamento.

Nascido em Cachoeira Paulista (SP), em 5 de maio de 1945, padre César dirigiu a Rádio Aparecida entre os anos de 1981 e 1990. Ele retornou à emissora em 1997 como Diretor Geral, conduzindo a principal rádio católica do país.

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Sua atuação ultrapassou o rádio. Como jornalista, professor e escritor, presidiu importantes instituições do setor, como a Rede Católica de Rádio (RCR) e a UNDA-Brasil.

A criação da TV Aparecida

Em setembro de 2005, Padre César tornou-se o primeiro diretor da TV Aparecida, da qual foi um dos idealizadores. Ele teve papel fundamental na implantação dos estúdios, na estruturação da programação e na expansão do canal.

A emissora era um projeto sonhado por décadas pelos Missionários Redentoristas. A busca pelo canal de televisão começou como parte das celebrações dos 50 anos da Rádio Aparecida, em 2001.

A direção da Fundação Nossa Senhora Aparecida, que incluía o padre, solicitou a concessão do canal 59 em UHF. O projeto foi assinado em 5 de maio de 2001, e o contrato com o Ministério das Comunicações, em 31 de outubro do mesmo ano. A TV de Nossa Senhora foi inaugurada em 8 de setembro de 2005.

Veja a íntegra da nota da TV Aparecida:

É com profundo pesar que a direção da Rede Aparecida de Comunicação e seus colaboradores manifestam seu pesar pelo falecimento do Padre Antônio César Moreira Miguel, que ocorreu no último sábado (15/8). O missionário redentorista dedicou grande parte de sua vida à evangelização por meio da comunicação e deixou um legado inestimável para a Igreja e para os meios de comunicação católicos no Brasil.

Nascido em Cachoeira Paulista (SP), em 5 de maio de 1945, Padre César construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a missão evangelizadora. Dirigiu a Rádio Aparecida entre os anos de 1981 e 1990 e, posteriormente, retornou à emissora em 1997 como Diretor Geral, conduzindo com dedicação aquela que se tornou a principal rádio católica do País.

Sua atuação ultrapassou os microfones. Jornalista, professor, escritor e referência na comunicação católica, presidiu importantes instituições do setor, como a Rede Católica de Rádio (RCR) e a UNDA-Brasil. Em setembro de 2005, foi um dos fundadores da TV Aparecida e seu primeiro diretor, desempenhando papel fundamental na implantação dos estúdios, na estruturação da programação e na expansão da emissora, contribuindo decisivamente para consolidar um projeto de comunicação a serviço da fé e da esperança.

Prestamos nossas homenagens a esse dedicado sacerdote e comunicador, reconhecendo sua incansável missão de anunciar o Evangelho, formar comunicadores e fortalecer a presença da Igreja nos meios de comunicação. Seu testemunho de fé, competência e espírito missionário permanecerá vivo na história da Rede Aparecida e no coração de todos aqueles que tiveram a graça de conviver com ele.

À Congregação do Santíssimo Redentor, aos familiares, amigos e a todos que compartilham desta perda, expressamos nossa solidariedade e nossas mais sinceras condolências. Neste momento de dor, unimo-nos em oração, confiantes na promessa da vida eterna, para que o Pai Misericordioso o acolha em Sua infinita glória, sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida.

Que Deus, em Sua infinita misericórdia, conceda ao Padre Antônio César Moreira Miguel o descanso eterno e o prêmio reservado aos que dedicaram a vida ao serviço do Reino.