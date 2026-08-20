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Mega-Sena acumula outra vez, e prêmio vai a R$ 58 milhões

Próximo sorteio acontece no domingo (23/8), a partir das 11h.

Prêmio acumulou e poderá pagar R$ 58 milhões no domingo (23), data do próximo sorteio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Prêmio acumulou e poderá pagar R$ 58 milhões no domingo (23), data do próximo sorteio - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena desta quinta-feira (20/8). Com isso, o prêmio acumulou e poderá pagar R$ 58 milhões no domingo (23), data do próximo sorteio.

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O concurso 3.047 teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 18 - 22 - 26 - 31 - 58.

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Na quina, 63 apostas acertaram cinco dezenas e receberão um prêmio de R$ 33.112,49 cada. Já 4.395 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 782,39 cada.

Como apostar?

As apostas podem ser registradas até as 20h, de segunda a sexta-feira, e até as 22h aos sábados. O apostador pode fazer o jogo em lotéricas, no site ou no aplicativo da Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

A compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Na modalidade 'surpresinha', o sistema escolhe os números, e na 'teimosinha', a mesma aposta pode ser feita em até 12 concursos consecutivos.


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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/08/2026 22:56
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