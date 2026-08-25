Avião de pequeno porte cai em área de mata em BH

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata na zona rural de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (25/8). O piloto, de 29 anos, era o único ocupante da aeronave e foi retirado em segurança por populares após o pouso de emergência.

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Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a aeronave, um ultraleve monomotor, teria apresentado uma pane durante um voo intermunicipal para uma possível manutenção. Em seguida, houve uma pequena explosão em algum componente, seguida de um princípio de incêndio. O piloto acionou o paraquedas da própria aeronave e realizou um pouso de emergência em uma área de mata.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a aeronave durante a queda e uma densa fumaça saindo do avião. As imagens mostram a fumaça aumentando enquanto a aeronave perde altitude em direção à área de mata. Segundo as informações iniciais, a fumaça registrada durante a descida estaria relacionada ao acionamento do paraquedas da própria aeronave.

Após a queda, populares teriam retirado o piloto em segurança. O homem estava consciente e orientado, negou ter sofrido forte impacto contra o solo e não apresentava queixas de dores ou escoriações.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) de Juatuba, do SAMU CISURG-OESTE, de Divinópolis, foi acionada e conduziu o o piloto para a UPA de Mateus Leme para avaliação médica.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência. Segundo a corporação, os militares estão no local e a situação está controlada.

O helicóptero Arcanjo, do Serviço Aéreo de Saúde (SAS) da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) também foram acionados para apoiar a ocorrência e acompanhar as providências relacionadas à aeronave.

A aeronave de prefixo PR-VMI, um Cirrus Design SR22, consta como regular no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). O avião é de uso particular e tinha o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 26 de setembro de 2026. O cadastro também não registra restrições para a aeronave.

O modelo é de 2013 e conta com o CAPS (Cirrus Airframe Parachute System), sistema de paraquedas que cobre toda a aeronave. O equipamento é instalado de série nos modelos SR da Cirrus e foi acionado durante a queda.