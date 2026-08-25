Agência multa TikTok em R$ 153,7 milhões por violar dados de adolescentes

A ByteDance terá dez dias úteis para recorrer ao Conselho Diretor da ANPD após ser notificada da sanção financeira - (crédito: Solen Feyissa/Unsplash )

A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) aplicou multa de R$ 153,7 milhões à ByteDance, empresa responsável pelo TikTok, por irregularidades no tratamento de informações pessoais de crianças e adolescentes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (25/8).

Além da penalidade financeira, a autoridade determinou que a empresa apague os dados obtidos de maneira irregular e apresente um plano de conformidade voltado ao aprimoramento das medidas de proteção de menores na plataforma.

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Cinco violações identificadas

A investigação da ANPD apontou cinco infrações à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), considerando duas modalidades de acesso oferecidas pelo TikTok: o chamado "feed sem cadastro", que permite utilizar a plataforma sem criar uma conta, e o "feed com cadastro".

Na modalidade sem cadastro, a fiscalização concluiu que os mecanismos empregados pela empresa não eram capazes de impedir, desde o primeiro acesso, que dados de crianças e adolescentes fossem tratados de maneira inadequada. A Superintendência de Fiscalização também avaliou que a ByteDance não apresentou evidências suficientes para comprovar a efetividade das medidas adotadas.

O problema também foi identificado no acesso mediante cadastro. De acordo com a agência, o TikTok realizava o tratamento de dados de menores para viabilizar o cadastro sem apresentar uma base legal considerada válida e não contava com mecanismos suficientes para impedir que crianças e adolescentes fossem cadastrados.

A área técnica da ANPD avaliou ainda que a empresa não conseguiu demonstrar adequadamente que suas medidas de proteção eram suficientes para garantir o cumprimento das normas de proteção de dados.

A multa considera as práticas verificadas durante o período analisado pela agência. Após ser notificada da decisão, na segunda-feira (24/8), a ByteDance terá dez dias úteis para apresentar recurso ao Conselho Diretor da ANPD.

O Correio entrou em contato com o TikTok para obter um posicionamento sobre a decisão, mas não recebeu resposta até a publicação. O espaço permanece aberto para manifestação da empresa.

TikTok terá de limitar recursos e publicidade

Entre as medidas previstas para o acesso sem criação de conta estão mudanças na experiência oferecida aos usuários. A plataforma deverá adotar as seguintes restrições:

Tempo de acesso : a utilização será limitada a 12 horas;

: a utilização será limitada a 12 horas; Interações : não será permitido produzir conteúdo, comentar, enviar mensagens diretas ou realizar outras interações sociais;

: não será permitido produzir conteúdo, comentar, enviar mensagens diretas ou realizar outras interações sociais; Seguidores : o usuário não poderá seguir outras contas nem receber seguidores;

: o usuário não poderá seguir outras contas nem receber seguidores; Transmissões ao vivo : ficará proibido publicar ou assistir a transmissões ao vivo;

: ficará proibido publicar ou assistir a transmissões ao vivo; Personalização : as recomendações de vídeos terão menor grau de personalização;

: as recomendações de vídeos terão menor grau de personalização; Publicidade : os anúncios deixarão de ser exibidos nessa modalidade no Brasil;

: os anúncios deixarão de ser exibidos nessa modalidade no Brasil; Conteúdo: serão disponibilizados apenas conteúdos considerados apropriados para todas as idades.

A empresa também terá de diminuir a quantidade de informações coletadas de quem utiliza o TikTok sem cadastro. Entre os dados que poderão continuar sendo empregados estão idioma e região, usados para selecionar conteúdos relevantes, além de informações básicas do dispositivo, destinadas à prevenção de fraudes, e dados necessários ao funcionamento do aplicativo.

Conselho Diretor aprova plano de conformidade

Em decisão também publicada nesta terça-feira, o Conselho Diretor da ANPD aprovou, em grau de recurso, o plano de conformidade apresentado pela ByteDance.

A autorização está condicionada ao cumprimento das regras de verificação de idade estabelecidas pelo Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), de acordo com o cronograma determinado pela própria agência.

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Segundo a ANPD, as providências previstas no plano buscam reduzir os riscos identificados durante o processo. Entre as medidas estão a retirada de anúncios e a desativação das transmissões ao vivo e do envio de mensagens diretas para usuários que acessam o TikTok sem cadastro.

A ANPD

A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi criada pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada em 2018, e começou a funcionar em 2020. O órgão é responsável por zelar pela proteção dos dados pessoais no Brasil, fiscalizar o cumprimento da legislação e aplicar sanções em casos de descumprimento das regras.

Entre suas atribuições está a elaboração de normas e orientações sobre o uso de dados pessoais por empresas e órgãos públicos, além da análise de denúncias e da adoção de medidas para garantir os direitos previstos na LGPD. A atuação da ANPD também abrange a proteção de informações de crianças e adolescentes, grupo que recebe tratamento específico na legislação brasileira.