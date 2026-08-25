Cadastro Único suspenso: saiba os direitos e como pedir o recurso

O Ministério do Desenvolvimento Social deu início a um processo de revisão nos registros do Cadastro Único (CadÚnico), o que pode levar à suspensão de benefícios para famílias com informações desatualizadas. A medida, que ocorre em todo o país, visa garantir que auxílios como o Bolsa Família cheguem a quem realmente precisa.

Famílias que tiveram o cadastro bloqueado ou suspenso precisam agir para não perder o acesso aos programas sociais. A regularização é um passo fundamental para restabelecer o recebimento dos valores e evitar o cancelamento definitivo da inscrição.

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É importante entender que o processo de irregularidade segue etapas progressivas: primeiro ocorre o bloqueio, em que o valor fica retido; em seguida, a suspensão, com a interrupção do pagamento; e, por fim, o cancelamento, que representa a perda definitiva do benefício.

Por que o Cadastro Único pode ser bloqueado?

O bloqueio do Cadastro Único geralmente acontece por inconsistências nos dados fornecidos pela família. O governo federal realiza um cruzamento de informações com outras bases de dados oficiais para verificar a veracidade das informações declaradas.

As principais razões para a suspensão incluem renda familiar superior ao declarado, mudança de endereço não comunicada, alterações na composição da família (como nascimento ou saída de um membro) ou a falta de atualização cadastral a cada 24 meses, mesmo que não haja mudanças.

Como regularizar a situação e pedir o recurso

Para saber se o cadastro está irregular, o responsável familiar pode consultar os aplicativos Caixa Tem, Bolsa Família ou o próprio app do Cadastro Único. As plataformas informam a situação do benefício e indicam a necessidade de atualização.

Caso a atualização seja necessária, o processo deve ser feito presencialmente e é gratuito. A família precisa seguir alguns passos simples para resolver a pendência:

Procure o CRAS: o primeiro passo é ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único em seu município.

Leve os documentos: é indispensável apresentar os documentos de identificação de todas as pessoas que moram na casa. Leve CPF ou Título de Eleitor do responsável familiar e um documento de cada membro, como certidão de nascimento ou casamento e RG.

Comprove o endereço: apresente um comprovante de residência recente, como uma conta de luz ou água.

Após a atualização dos dados no CRAS, o cadastro passa por uma nova análise do governo. Se a família continuar cumprindo os critérios dos programas sociais, o benefício é reativado. No caso de bloqueio, os valores retidos podem ser pagos retroativamente após a regularização. Já na fase de suspensão, o pagamento é interrompido e os valores do período geralmente são perdidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.