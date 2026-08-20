Cadastro Único desatualizado pode bloquear Bolsa Família em agosto

O cartão do Bolsa Família é um direito de milhões, mas exige atualização cadastral para evitar bloqueios - (crédito: Foto: Lyon Santos/Agência Brasil)

Famílias beneficiárias do Bolsa Família precisam ficar atentas em agosto. O governo federal notificou milhões de beneficiários sobre a necessidade de atualizar os dados no Cadastro Único (CadÚnico). Quem não regularizar a situação pode ter o pagamento bloqueado já neste mês, enquanto os repasses estão em andamento pela Caixa Econômica Federal.

A medida faz parte de um processo contínuo de averiguação cadastral. O objetivo é garantir que o auxílio financeiro chegue apenas a quem realmente cumpre os critérios de elegibilidade do programa, evitando fraudes e pagamentos indevidos. A revisão cruza informações de diferentes bases de dados do governo para identificar inconsistências.

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As convocações para a atualização cadastral não são aleatórias e miram grupos específicos de beneficiários. A checagem dos dados é fundamental para manter a transparência e a eficiência do programa social.

Quem precisa atualizar o Cadastro Único?

A notificação para comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é direcionada principalmente para famílias que se enquadram em uma das seguintes situações:

Dados desatualizados: quem não atualiza as informações cadastrais há mais de 24 meses.

Inconsistências na renda: quando a renda familiar declarada no CadÚnico é diferente da encontrada em outros registros oficiais.

Composição familiar: divergências no número de membros da família, como o nascimento de um filho ou a saída de um integrante do domicílio.

Mudança de endereço: famílias que se mudaram e não informaram o novo local de residência ao CRAS.

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Como saber se meu cadastro está irregular?

A notificação sobre a pendência é enviada diretamente pelos canais oficiais do governo. É possível verificar a necessidade de atualização por meio dos aplicativos do Bolsa Família, Caixa Tem e Meu CadÚnico, ou no extrato de pagamento do benefício. Mensagens de texto (SMS) também podem ser utilizadas para comunicar a irregularidade.

Para regularizar a situação, o responsável familiar deve procurar o CRAS ou o setor do Cadastro Único em seu município. É indispensável levar um documento de identificação com foto e o CPF de todos os membros da família, além de um comprovante de residência recente.

Caso a família não realize a atualização dentro do prazo estipulado, o benefício será inicialmente bloqueado. Se a pendência não for resolvida nos meses seguintes, o Bolsa Família poderá ser cancelado em definitivo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.