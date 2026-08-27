Avião de pequeno porte sai da pista no Santos Dumont, no Rio

O aeroporto é localizado na região central do Rio de Janeiro, ao lado do Aterro do Flamengo - (crédito: TM bux wikimedia commons )

Um avião de pequeno porte saiu da pista e invadiu o gramado do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (27/8). Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o acidente ocorreu durante o pouso da aeronave.

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Ainda segundo a administradora do terminal, o plano de emergência foi acionado e o aeroporto foi fechado. Até o momento, 13 voos alteraram para o Aeroporto do Galeão e 18 foram cancelados. Não há feridos em decorrência do acidente.

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Leia a nota da Infraero na íntegra:

"A Infraero confirma que uma aeronave de pequeno porte, prefixo PSVEE - E50P saiu da pista durante o procedimento de pouso, às 16h10, dessa quinta-feira, 27/08 e parou na área gramada. Não há feridos. Na aeronave estavam o piloto e um tripulante.

O Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado imediatamente e, no momento, as operações do aeroporto estão suspensas para remoção da aeronave que está na área gramada ao lado da pista. Equipe do Corpo de Bombeiros também dão suporte e técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão se dirigindo ao aeroporto para iniciar as investigações sobre a causa da saída da pista.

Até o momento, 13 voos alteraram para o Aeroporto do Galeão e 18 foram cancelados".