Mega Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e mais: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (27/8), cinco loterias: os concursos nº 3050 da Mega-Sena; o 3773 da Lotofácil; o 7103 da Quina; o 2434 da Timemania e o 1283 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 23.351.895,74, teve as seguintes dezenas sorteadas: 14-38-49-30-55-11-.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 20-13-21-04-18-11-09-24-25-07-03-14-22-15-17.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 3.316.483,00, teve os seguintes números sorteados: 68-25-59-20-26.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 10.400.00,00 apresentou o seguinte resultado: 79-07-50-42-38-52-09. O time do coração é o Atlético do Paraná.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 1.600.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 08-24-27-04-11-19-30. O mês da sorte é Maio.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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