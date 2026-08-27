Mais Motoristas 2026: prazo para enviar documentos termina em setembro

Esta etapa é fundamental para os cerca de 138 mil inscritos que buscam a mudança na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as categorias C, D ou E - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os participantes do Programa Mais Motoristas 2026 precisam ficar atentos ao prazo final para o envio da documentação. O limite para submeter todos os dados obrigatórios é o dia 3 de setembro. Esta etapa é fundamental para os cerca de 138 mil inscritos que buscam a mudança na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para as categorias C, D ou E.

Todo o procedimento deve ser feito de forma online, acessando o Portal do Cliente do Sest/Senat. Para entrar na plataforma, o candidato deve utilizar as informações de cadastro que foram fornecidas no momento da inscrição. É crucial, antes de finalizar o envio, conferir se cada arquivo está legível, completo e dentro das especificações exigidas para não correr o risco de ser eliminado.

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Documentos necessários para o Mais Motoristas

A lista de documentos exigidos no edital é clara e precisa ser seguida com atenção. A falta ou o envio incorreto de qualquer um deles pode resultar na desclassificação do candidato. Veja o que você precisa providenciar:

CNH (Carteira Nacional de Habilitação) : O documento precisa estar válido e com todas as informações legíveis.

Comprovante de residência: É importante verificar a lista completa de documentos válidos como comprovante, disponível no edital do programa.

Nada consta do Detran ou certidão de prontuário: Este documento, que atesta o histórico do condutor, pode ser emitido diretamente no site do Detran do seu estado.

Certidão de antecedentes criminais: A emissão pode ser feita de forma gratuita e online no portal da Polícia Federal.

O que acontece depois do envio?

Após o término do prazo, os documentos de todos os candidatos passarão por uma análise de validação. Esta fase é eliminatória, o que significa que qualquer irregularidade pode impedir o avanço no processo seletivo.

Os candidatos considerados aptos serão convocados para o início da formação profissional posteriormente, de acordo com o cronograma e os critérios estabelecidos pelo programa. Um detalhe importante do edital é que as convocações podem ocorrer até 2029.

As informações sobre as próximas fases e as eventuais convocações serão comunicadas oficialmente pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição. Além disso, as novidades serão divulgadas nos canais oficiais do Sest/Senat. Em caso de dúvidas durante o processo de envio da documentação, o candidato pode entrar em contato com a instituição pelo Fale Conosco no site.

A edição de 2026 do Programa Mais Motoristas registrou uma adesão histórica, refletindo o grande interesse em qualificação profissional no setor de transportes. O programa financia integralmente a mudança de categoria da CNH e oferece cursos de capacitação para os motoristas. As inscrições para este ciclo foram encerradas em 14 de julho.

*Com informações da Confederação Nacional do Transporte.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.