Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 30 milhões

A Mega-Sena acumulou novamente no sorteio realizado na noite desta quinta-feira (27/8), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso n° 3050. Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, no domingo (30/8), é de R$ 30 milhões.

As dezenas sorteadas foram 11, 14, 30, 38, 49 e 55.

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Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 26 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 55.536,51 cada. Outras 1.682 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 1.415,06.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 36.235.608.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no domingo (30/8) a partir das 11h. Além do prêmio estimado de R$ 30 milhões, o valor acumulado para o concurso com final zero ou cinco está em R$ 2.443.606,20.