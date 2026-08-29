Lito Sousa diz que não perdeu cognição: "Serei a primeira pessoa a controlar a doença"

O influenciador e ex-mecânico de aviões Lito Sousa, 59, publicou um novo vídeo na noite deste sábado (29/8) falando do seu estado de saúde. Ele afirmou que ainda não teve nenhum sinal de perda de cognição e que não sente dores por conta da condição. "Serei a primeira pessoa a controlar a doença", disse, confiante.



Lito foi diagnosticado com a Síndrome de Creutzfeldt-Jakob, uma condição rara, neurodegenerativa e que não tem cura. Os sintomas incluem demência, perda de memória, tremores e perda de coordenação motora.

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"Graças a Deus, eu sou uma pessoa que sou sortuda o suficiente para ser agraciado com uma doença que não me causa nenhuma dor, que não me causa perda de cognição. Isso é inesperado, mas eu sou uma pessoa inesperada também, então isso é um grande presente dos céus", disse Lito em seu canal do YouTube.

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O influenciador agradeceu o apoio que vem recebendo desde que foi diagnosticado, incluindo fãs, a equipe médica do hospital israelita Albert Einstein e o neurologista Marcos Fujita, que tem buscado novas possibilidades de tratamento. Lito também citou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, o técnico Abel Ferreira e o jogador Flaco López, que postaram mensagens.



O influenciador também agradeceu o Ministério da Saúde e o Itamaraty, que fizeram movimentos para tentar viabilizar tratamentos .



"Eu tenho que ter paciência, mas, em breve, tenho certeza que a gente vai presenciar um milagre", disse Lito. O influenciador finalizou pedindo que os fãs continuem acompanhando e compartilhando novidades do seu canal, o Aviões e Música.