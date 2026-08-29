InícioBrasil
YOUTUBER

Lito Sousa diz que não perdeu cognição: "Serei a primeira pessoa a controlar a doença"

Diagnosticado com a Síndrome de Creutzfeldt-Jakob, influenciador agradeceu fãs e disse que em breve "presenciaremos um milagre"

Lito Sousa faz nova aparição e agradece fãs - (crédito: Reprodução/YouTube)
Lito Sousa faz nova aparição e agradece fãs - (crédito: Reprodução/YouTube)

O influenciador e ex-mecânico de aviões Lito Sousa, 59, publicou um novo vídeo na noite deste sábado (29/8) falando do seu estado de saúde. Ele afirmou que ainda não teve nenhum sinal de perda de cognição e que não sente dores por conta da condição. "Serei a primeira pessoa a controlar a doença", disse, confiante. 

Lito foi diagnosticado com a Síndrome de Creutzfeldt-Jakob, uma condição rara, neurodegenerativa e que não tem cura. Os sintomas incluem demência, perda de memória, tremores e perda de coordenação motora. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Graças a Deus, eu sou uma pessoa que sou sortuda o suficiente para ser agraciado com uma doença que não me causa nenhuma dor, que não me causa perda de cognição. Isso é inesperado, mas eu sou uma pessoa inesperada também, então isso é um grande presente dos céus", disse Lito em seu canal do YouTube. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover



O influenciador agradeceu o apoio que vem recebendo desde que foi diagnosticado, incluindo fãs, a equipe médica do hospital israelita Albert Einstein e o neurologista Marcos Fujita, que tem buscado novas possibilidades de tratamento. Lito também citou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, o técnico Abel Ferreira e o jogador Flaco López, que postaram mensagens. 

O influenciador também agradeceu o Ministério da Saúde e o Itamaraty, que fizeram movimentos para tentar viabilizar tratamentos . 

"Eu tenho que ter paciência, mas, em breve, tenho certeza que a gente vai presenciar um milagre", disse Lito. O influenciador finalizou pedindo que os fãs continuem acompanhando e compartilhando novidades do seu canal, o Aviões e Música. 

  • Google Discover Icon

Paulo Floro

Subeditor

Jornalista pernambucano residente em Brasília. Tem graduação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Comunicação pela UFPB. Tem passagens pela Agência Nordeste, Jornal do Comercio e Revista O Grito!. Especialista na cobertura

Por Paulo Floro
postado em 29/08/2026 23:24
SIGA
x