Lito Sousa comemora 4 milhões de inscritos durante internação

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, 59 anos, comemorou nesta sexta-feira (28/8) uma marca importante na trajetória do canal Aviões e Músicas: quatro milhões de inscritos no YouTube. Internado em um hospital para tratar Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, ele acompanhou a celebração feita pela equipe diretamente da cama.

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A transmissão ao vivo foi organizada para marcar o alcance do número. Parte da equipe de Lito participou da live, enquanto outras pessoas acompanharam o momento ao lado dele no quarto do hospital. Ao receber a notícia, Lito se mostrou emocionado. “Tem um dia que a gente recebeu uma notícia maravilhosa. Ainda tem quatro milhões de inscritos no canal. Onde a gente chegou, não?”, disse.

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O momento foi registrado pela esposa do influenciador, Mila Seidl, que o acompanha durante a internação. Ela também compartilhou a comemoração nas redes sociais. No quarto, familiares e pessoas próximas vibraram com a marca alcançada pelo canal.

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Durante a celebração, Lito também contou que havia recebido outra notícia positiva horas antes, mas não revelou do que se tratava. A fala aumentou a emoção do momento. “Só boas notícias hoje! Parabéns”, disse Mila, enquanto Lito beijava a mão dela.

Diagnóstico

Lito Sousa foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, degenerativa e, atualmente, sem cura. A doença afeta o sistema nervoso e pode provocar uma rápida progressão de alterações neurológicas.

Criado por Lito, o Aviões e músicas se tornou um dos principais canais brasileiros dedicados à aviação no YouTube. Ao longo dos anos, o influenciador passou a produzir conteúdos sobre aviões, aeroportos, viagens e curiosidades do setor.

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