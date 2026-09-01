SUS terá sistema de agendamento de consultas pelo WhatsApp

Ferramenta busca reduzir a fila de espera e o tempo de marcação com especialistas na rede pública - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Sistema Único de Saúde (SUS) passará a utilizar um sistema de agendamento de consultas pelo WhatsApp que poderá beneficiar 20,4 milhões de usuários da rede pública onde a tecnologia está presente.

A ferramenta foi desenvolvida pela Integra Saúde Digital e tem como objetivo simplificar o acesso, reduzir faltas e desistências e ampliar a ocupação das vagas disponíveis na rede pública de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O sistema permite que o paciente confirme ou peça o reagendamento de consultas diretamente pelo aplicativo de mensagens, sem a necessidade de interação com um operador.

Leia também: SUS terá três novos medicamentos para tratar câncer de pulmão

O serviço está em fase piloto em cidades parceiras e deve entrar oficialmente em operação no próximo trimestre.

Entre os indicadores que serão avaliados estão a taxa de absenteísmo, o tempo médio de agendamento, a ocupação das vagas e a satisfação dos pacientes.

Atualmente, o agendamento de consultas com especialistas ocorre após encaminhamento de um clínico e é integrado ao sistema do SUS, com acesso pelo aplicativo do sistema local.

Leia também: Como acessar reconstrução dentária pelo SUS em casos de violência doméstica

Com a nova ferramenta, parte do processo de confirmação e reagendamento poderá ser feita pelo WhatsApp.

Em caso de desistência ou impossibilidade de comparecimento, a automação permitirá que a vaga seja disponibilizada novamente para outro paciente. A gestão das vagas e a regulação continuarão sob responsabilidade das secretarias municipais de Saúde.