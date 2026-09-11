CNH do Brasil: programa já habilitou mais de 2 milhões de motoristas

O Ministério dos Transportes estima uma economia de quase R$ 10 bilhões para os condutores - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O programa CNH do Brasil, lançado pelo Governo Federal, já emitiu mais de 2 milhões de carteiras de motorista em seus primeiros nove meses de operação. Os dados, detalhados nessa quinta-feira (10/9) de setembro, mostram a inclusão de 292.639 novos condutores ao trânsito, um aumento de 17,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A iniciativa, que digitalizou e centralizou o processo para obter a primeira habilitação em uma plataforma única, registrou mais de 7,3 milhões de solicitações no período. O sistema foi desenvolvido pelo Serpro para a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) com o objetivo de simplificar e agilizar todas as etapas.

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Processo mais rápido e digital

A formação prática também foi alterada, com a carga horária mínima de aulas reduzida de 20 para apenas duas horas. Além disso, os candidatos agora podem contratar instrutores autônomos autorizados pelos Detrans, modalidade que já responde por 13,2% dos cursos práticos realizados, com maior adesão nas regiões Norte e Nordeste.

O Ministério dos Transportes estima uma economia de quase R$ 10 bilhões para os condutores, considerando a gratuidade dos cursos teóricos, a redução nos custos de formação prática, renovações automáticas, exames médicos e deslocamentos evitados.

Mais mulheres no trânsito

O programa incentivou a inclusão de mais mulheres no trânsito. O número de candidatas que iniciaram o processo de habilitação cresceu 18%, com 190 mil novas solicitações femininas. A região Nordeste apresentou o maior indicador de participação, com 54,7% das novas entradas.

Segurança e novas funcionalidades

Os indicadores de segurança viária também apresentaram melhora. A proporção de novos motoristas envolvidos em infrações caiu 77,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 2026, apenas 0,54% dos recém-habilitados cometeram alguma infração.

O aplicativo CNH do Brasil também agregou novas funcionalidades. Usuários já podem consultar passagens em pedágios eletrônicos do sistema Free Flow e emitir credenciais digitais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. A plataforma deve liberar em novembro a transferência eletrônica de veículos, simplificando ainda mais o processo para os cidadãos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.