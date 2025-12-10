Saiba como tirar a primeira CNH com as novas regras

Quem pretende obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode, a partir de agora, realizar todo o processo pelo celular e de maneira gratuita. O novo aplicativo CNH do Brasil, do Ministério do Transporte, permite a abertura do pedido, realização do curso teórico obrigatório, além de acompanhamento de todas as etapas, desde coleta da biometria, provas e aulas práticas, até acesso da versão digital da habilitação.

O primeiro passo é fazer o download do aplicativo, disponível gratuitamente para Android e iOS. Para aqueles que já tinham a antiga Carteira Digital de Trânsito (CDT) é necessário somente atualizá-la.

O acesso é feito pela conta gov.br, que automaticamente identifica usuários sem habilitação e libera, na aba Condutor, a opção Requerimento da Primeira Habilitação. Os dados pessoais são importados do próprio cadastro, restando ao candidato apenas conferir as informações, escolher a categoria — carro, moto ou ambas — e indicar o estado onde fará as provas teóricas e práticas.

Confira o passo a passo para retirada da habilitação

Uma das principais novidades é o curso teórico gratuito, com aulas digitais que disponibilizam conhecimentos sobre legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e meio ambiente. Os formatos incluem vídeos, podcasts e materiais complementares, e ainda contam com simulados no modelo da prova oficial do Detran. O certificado é emitido automaticamente após a conclusão e registrado no Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Durante todo o processo, o candidato pode acompanhar o andamento da habilitação pelo próprio aplicativo. No perfil do condutor, o sistema mostra tudo o que já foi realizado e o que ainda está pendente. Além disso, as atualizações são feitas em tempo real.

Após conclusão do curso, é necessário realizar o agendamento da prova teórica do Detran. A avaliação tem 30 questões de múltipla escolha, e é preciso acertar ao menos 20 para ser aprovado. O resultado também aparece automaticamente.



Em seguida, já pode dar início às aulas práticas, escolhendo autoescolas ou instrutores credenciados no local onde realiza o processo. A etapa final é a prova prática, que verifica manobras, controle do veículo e condução segura. A aprovação libera a emissão da Permissão para Dirigir (PPD), documento provisório válido por um ano.

Para acessar a versão digital, que tem a mesma validade da versão impressa, basta acessar o menu Ver Habilitação ---> Baixar CNH-e.

Confira o passo a passo para retirada da habilitação












