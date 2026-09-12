Avião com 180 passageiros faz pouso de emergência em Goiânia

Avião da Gol faz pouso de emergência minutos após decolar de Goiânia - (crédito: Wikimedia commons)

Um avião precisou realizar um pouso de emergência, neste sábado (12/9), minutos após decolar no Aeroporto Internacional de Goiânia (GO). A aeronave, da Gol, tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e transportava 180 passageiros.

De acordo com nota divulgada pelo aeroporto de Goiânia, o pouso ocorreu sem intercorrências. “O Aeroporto de Goiânia informa que uma aeronave da Gol que decolou com destino a São Paulo (Congonhas) retornou ao terminal após declaração de emergência pela tripulação. O pouso ocorreu normalmente e em total segurança, sem registro de intercorrências. A operação recebeu o apoio previsto nos protocolos aeroportuários, e a companhia aérea está prestando assistência aos passageiros”, diz o comunicado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Já a companhia aérea informou que o avião apresentou problemas técnicos, por isso o voo foi cancelado. A aeronave em questão se tratava do modelo G3 1433. Ainda de acordo com a Gol, os clientes afetados receberam as devidas tratativas.

O Correio tenta contato com a Gol para maiores esclarecimentos, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.