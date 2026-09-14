Cacique Raoni é diagnosticado com câncer e recebe cuidados paliativos

De acordo com comunicado, cuidados visam controlar a dor e outros sintomas, além de garantir qualidade de vida ao líder - (crédito: Raimundo Paccó/Esp.CB/D.A Press)

O cacique Raoni Metuktire, de 94 anos, foi diagnosticado com um câncer do aparelho digestório e está recebendo cuidados paliativos junto à família, em Peixoto Azevedo (MT). A informação foi divulgada pelo Instituto Raoni nesta segunda-feira (14/9).

Em comunicado publicado nas redes sociais, o instituto afirma que exames confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pouco diferenciado. “Considerando sua idade, suas condições clínicas e os elevados riscos de tratamentos agressivos, as equipes médicas indicaram cuidados paliativos”, diz o informe.

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De acordo com o Instituto Raoni, esses cuidados visam controlar a dor e outros sintomas, além de prevenir complicações, garantir alimentação, hidratação, acompanhamento médico, enfermagem, fisioterapia e a melhor qualidade de vida possível do cacique.

“O cuidado também envolve a dimensão espiritual. Raoni é pajé e segue recebendo a presença e os cuidados de pajés de sua confiança, em uma atenção intercultural que respeita a cultura Mbêngôkre, sua língua, suas escolhas e suas referências espirituais”, diz o comunicado.

Desde 2020, Raoni enfrenta diversas complicações de saúde. Em junho, ele foi internado na UTI do Hospital Dois Pinheiros, no Mato Grosso, e chegou a ser transferido para o Hospital São Paulo/Unifesp após uma grave obstrução intestinal provocada por um tumor.

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O instituto também pede respeito à privacidade e ao descanso do cacique e às decisões de familiares. “Depois de quase sete décadas dedicadas à defesa dos povos indígenas, dos territórios e da floresta, Raoni vive hoje um momento em que sua própria saúde mobiliza uma ampla rede de cuidado”, lembrou a organização. “Neste momento, nossa prioridade é garantir que o Cacique Raoni esteja bem cuidado, confortável e próximo de sua família e de seu povo”.