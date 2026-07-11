InícioBrasil
Líder kaypó

Cacique Raoni tem piora no quadro renal e volta a ter hemorragia

Internado desde meados de junho, o líder indígena deu entrada no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), após vomitar sangue

ACAMPAMENTO TERRA LIVRE. CACIQUE RAONI - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
ACAMPAMENTO TERRA LIVRE. CACIQUE RAONI - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O cacique Raoni Metuktire, líder kayapó, 93 anos, teve piora no quadro clínico de acordo com o boletim divulgado neste sábado pelo Hospital São Paulo (HSP/Unifesp).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)  desde 14 de junho, o cacique sofreu um quadro de hemorragia digestiva na última sexta-feira (10/7). "Ontem, 10/07, apresentou hemorragia digestiva, prontamente controlada", informou o hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com a equipe médica, o líder kayapó está consciente, responde a comandos, estável, respirando em ar ambiente, mas sofreu uma leve piora no quadro renal e tosse com secreção. Um novo boletim deve ser publicado amanhã (12/7) pela tarde, ou se houver alguma alteração clínica significativa.

Entenda

O líder indígena deu entrada em meados de junho, em Sinop (MT) após sofrer vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue. Então, foi transferido para São Paulo, onde realizou uma cirurgia de desobstrução no dia 20 de junho, para manutenção do trânsito intestinal.

O cacique também foi submetido a uma endoscopia no dia 30 de junho, que identificou um "sangramento ativo no estômago e no duodeno, controlado prontamente". Ainda segundo o Hospital, foi identificado um pneumotórax no pulmão direito, que foi drenado sem intercorrências.

Não é a primeira vez que o líder kayapó enfrenta uma hospitalização neste ano. Em maio, ele esteve internado para tratar uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

Saiba Mais

  • >Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

  • Google Discover Icon

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 11/07/2026 21:08 / atualizado em 11/07/2026 21:08
SIGA
x