Lotofácil da Independência: veja o novo horário do sorteio

A Caixa Econômica Federal mudou o horário do sorteio da Lotofácil da Independência 2026. O concurso 3.780, inicialmente marcado para as 11h desta terça-feira (15/9), será realizado às 21h, no horário de Brasília. A instituição não informou o motivo da alteração.

Com a mudança, a Caixa também ampliou o prazo para quem ainda deseja concorrer ao prêmio estimado em R$ 300 milhões. As apostas poderam ser registradas até as 18h. Já as cotas do Bolão Caixa ficam disponíveis até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa.

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A edição deste ano é a 15ª da Lotofácil da Independência. O prêmio de R$ 300 milhões é o maior já estimado para o concurso especial. Em 2025, 54 apostas dividiram a premiação principal e receberam cerca de R$ 4,29 milhões cada.

Para jogar, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

Prêmio não acumula

Assim como ocorre em outros concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas sorteadas, o valor destinado à faixa principal passa para os apostadores que acertarem 14 números. Se também não houver vencedores nessa faixa, o dinheiro segue para a categoria seguinte, conforme as regras da modalidade.

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.