Lotofácil da Independência atrai apostadores; sorteio é nesta terça

O sorteio da Lotofácil da Independência, que ocorrerá nesta terça-feira (15/9), terá um prêmio milionário. Serão R$ 300 milhões e, nesta segunda segunda-feira (14/9), os brasilienses fizeram filas nas lotéricas para garantir o bilhete premiado.

A faxineira Sara Soares, 46 anos, estava disposta a enfrentar a fila para realizar uma aposta. "Eu não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro. São R$ 300 milhões, e eu precisava apenas de um pouco", brincou. O vendedor Francisco José, 43, comentou que a quantidade de dinheiro na aposta é o suficiente para pagar as dívidas, ajudar a família e curtir férias com os filhos.

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Apesar do aumento nas apostas, o cozinheiro João dos Santos, 49, apostou nas acumuladas da Quina e da Mega-Sena. "Eu não jogo tanto, mas sempre gostei de apostar nesses jogos. Usarei o prêmio de R$ 33 milhões para ajudar a minha família", afirma.

A psicóloga Izabelle Santos comenta que, com o prêmio milionário, a pessoa passa a dar mais peso à expectativa de ganhar do que, efetivamente, a probabilidade real de ganhar. "É um efeito associado a vieses cognitivas, especialmente à superestimação de eventos de baixa probabilidade quando existe forte motivação emocional", explica.

A profissional também destaca que o sonho das pessoas, em ganhar na loteria, representa "mais do que dinheiro" porque imaginar um futuro em que o prêmio foi conquistado pode produzir esperança e alívio aos apostadores.

"O dinheiro amplia possibilidades, mas não necessariamente produz sentido ou propósito. Se o trabalho, a rotina e os projetos eram importantes para a identidade da pessoa, uma mudança dessa dimensão pode exigir uma reorganização da própria vida", afirma a psicóloga. "A questão passa a ser não apenas 'o que eu posso comprar?', mas 'o que eu vou fazer com a vida que agora posso construir'."

Chances de ganhar

As probabilidades de vencer o prêmio não são impossíveis, mas é raro ganhar. O matemático Kelton de Queiroz explica qu a aposta simples, por exemplo, é uma chance de um para 50.063.860, sendo, de acordo com ele, mais fácil que um raio caia duas vezes no mesmo local (com probabilidade de um para nove milhões) ou uma mulher engravidar de quádruplos idênticos (chance aproximada em um para 15 milhões).

Ainda segundo os dados do matemático, existem os famosos bolões, uma possibilidade para ter mais chance de vencer. "Por exemplo: é possível fazer um cartão com 10 jogos de 7 números que custa R$ 420 e dividir esse valor com até 50 pessoas, resultando R$ 8,40. Ou seja, a probabilidade que era de um para 7.151.980 passa a ser de um para 715.198", explica.

As apostas podem ser feitas até amanhã (15/9), às 18h, em qualquer lotérica credenciada ou no site das Loterias Caixas.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates