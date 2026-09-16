Garota de 12 anos é atacada por abelhas em BH e é levada para CTI

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou que a menina de 12 anos, que ficou ferida em um ataque de abelhas, está internada no centro de tratamento intensivo (CTI) do Hospital Municipal de Contagem, também na Grande BH.

A aluna da Escola Municipal Ouro Negro/Montreal foi salva por um motoboy nessa terça-feira (15/9). O momento foi gravado e publicado no canal "Moto Vinny" (veja o vídeo no fim da matéria).

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As imagens mostram o motociclista se aproximando da criança, que está parada enquanto várias abelhas voam ao redor dela. Ao perceber a situação, ele desce da moto e vai até a menina.

Na tentativa de afastar os insetos, o motoboy pega um desodorante e começa a borrifar o produto enquanto conduz a garota para dentro da escola. Já no local, uma mulher joga água sobre a menina.

A adolescente foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarzedo, na região metropolitana, e, posteriormente, transferida para Hospital Municipal de Contagem, onde permanece sob cuidados médicos.

"Segundo informações repassadas pela família, ela está estável, realizando exames e permanece em observação no CTI", disse a Prefeitura de Ibirité.

Colmeia caiu de árvore

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma colmeia caiu de uma árvore próxima à entrada da escola na Rua Flor de Liz, no Bairro Jardim Montreal. A ocorrência foi registrada por volta das 13h.

Com a queda, as abelhas se agitaram e atacaram crianças, adolescentes e pedestres que estavam nas proximidades. Alguns alunos precisaram de atendimento devido às picadas e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"As crianças atingidas receberam atendimento médico. A Secretaria Municipal de Educação acionou a Secretaria Municipal de Saúde assim que tomou conhecimento da ocorrência", destacou a Prefeitura de Ibirité.

A Polícia Militar também foi acionada para auxiliar no isolamento da área. Conforme os bombeiros, o enxame se dispersou, ampliando a área de circulação dos insetos.

Diante da situação, os alunos foram liberados. Os bombeiros permaneceram no local até que o ataque diminuísse e acertaram com a direção da unidade a retirada das abelhas durante a noite, quando os insetos costumam ficar agrupados.