e-Título passa a enviar alertas com orientações para as eleições 2026

O aplicativo e-Título passará, a partir desta quinta-feira (17/9), a enviar notificações com orientações para os eleitores diante da proximidade das eleições de 2026, conforme anunciou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O 1º turno está marcado para o primeiro domingo de outubro, no dia 4.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os alertas servirão para orientar eleitores e eleitoras acerca de diversas questões, como local de votação, acesso a informações e serviços eleitorais e no combate à desinformação. As informações serão compartilhadas durante todo o período eleitoral, inclusive, entre o 1º e 2º turnos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
"A medida busca estabelecer um canal direto e seguro de comunicação com o eleitorado, permitindo reconhecer a autenticidade dos comunicados oficiais e reduzir o risco de acesso a notícias falsas que circulam durante as eleições", ressaltou o TSE, por meio de nota.
"Queremos incentivar eleitoras e eleitores a manterem o e-Título atualizado e facilitar o acesso a informações importantes para o exercício do voto, como a consulta ao local de votação. É um canal direto de comunicação da Justiça Eleitoral com a cidadania", ressaltou Marília Loyola, assessora-chefe de Gestão da Identificação do TSE. De acordo com ela, os alertas deixam a população "mais próxima" da Justiça Eleitoral.
O TSE ainda recomenda que o eleitorado mantenha o aplicativo atualizado, e se atente a comunicados oficiais emitidos ao longo do período das Eleições 2026. O app está disponível de forma gratuita.
Saiba Mais
- Cidades DF Tribunal mantém penas de hackers que invadiram sistemas de hospital
- Cidades DF Colisão entre caminhão-tanque e carro termina em uma morte em Brazlândia
- Cidades DF Quem matou Ana Lídia? Falhas da polícia, suspeitos influentes e impunidade
- Cidades DF Trânsito em Ceilândia registra alterações e lentidão por ato com Lula e Grass
- Cidades DF Viatura da Polícia Civil com quatro agentes capota no Park Way
- Cidades DF Grass defende implementação de tarifa zero para estudantes