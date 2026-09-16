e-Título passa a enviar alertas com orientações para as eleições 2026

O aplicativo e-Título passará, a partir desta quinta-feira (17/9), a enviar notificações com orientações para os eleitores diante da proximidade das eleições de 2026, conforme anunciou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O 1º turno está marcado para o primeiro domingo de outubro, no dia 4.

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Os alertas servirão para orientar eleitores e eleitoras acerca de diversas questões, como local de votação, acesso a informações e serviços eleitorais e no combate à desinformação. As informações serão compartilhadas durante todo o período eleitoral, inclusive, entre o 1º e 2º turnos.

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"A medida busca estabelecer um canal direto e seguro de comunicação com o eleitorado, permitindo reconhecer a autenticidade dos comunicados oficiais e reduzir o risco de acesso a notícias falsas que circulam durante as eleições", ressaltou o TSE, por meio de nota.

As notificações trazem informações úteis sobre o pleito deste ano (foto: Foto: Reprodução)

"Queremos incentivar eleitoras e eleitores a manterem o e-Título atualizado e facilitar o acesso a informações importantes para o exercício do voto, como a consulta ao local de votação. É um canal direto de comunicação da Justiça Eleitoral com a cidadania", ressaltou Marília Loyola, assessora-chefe de Gestão da Identificação do TSE. De acordo com ela, os alertas deixam a população "mais próxima" da Justiça Eleitoral.

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O TSE ainda recomenda que o eleitorado mantenha o aplicativo atualizado, e se atente a comunicados oficiais emitidos ao longo do período das Eleições 2026. O app está disponível de forma gratuita.