Onça-pintada do Exército conquista recorde mundial de longevidade

Guardião, a onça-pintada mais velha em cativeiro, caminha em seu recinto no zoológico do CIGS - (crédito: Acervo Zoo CIGS)

A onça-pintada Guardião, que vive no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) do Exército Brasileiro, entrou para o Guinness World Records. O felino recebeu o título de onça-pintada mais velha do mundo em cativeiro.

O recorde foi verificado em 9 de junho de 2026, quando o animal completou 25 anos e 90 dias. A idade de Guardião supera em mais do que o dobro a expectativa de vida da espécie, que costuma variar entre 10 e 15 anos.

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Guardião nasceu em março de 2001 no município de Tabatinga (AM). Ele chegou ao zoológico do CIGS em 7 de agosto de 2007 e permanece sob os cuidados da instituição desde então. A conquista o transforma em um símbolo da fauna amazônica e do compromisso do Exército com a preservação ambiental.

Cuidados especiais

A longevidade do animal está associada a uma rotina de cuidados individualizados, adaptados para um felino idoso. Segundo a bióloga do CIGS, Primeiro-Tenente Eliane Carvalho, uma equipe multidisciplinar garante a saúde e o bem-estar de Guardião.

O grupo é formado por veterinários, bióloga e tratadores que cuidam do manejo, alimentação, enriquecimento ambiental e acompanhamento diário. A dieta é planejada e ajustada às suas necessidades, considerando o desgaste natural da dentição.

O animal também recebe suplementação para proteger as articulações. Para evitar riscos desnecessários, a equipe minimiza procedimentos que exigem contenção química, realizando parte das avaliações de outra forma.

Aos 25 anos, Guardião é saudável e mantém comportamentos típicos da espécie, como caminhar pelo recinto, nadar e usar estruturas elevadas. O reconhecimento internacional ajuda a divulgar a importância da proteção da fauna amazônica e fortalece as ações de educação ambiental do zoológico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.