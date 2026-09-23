Quina, Lotofácil, +Milionária, Dupla Sena e mais: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (23/9), sete loterias: os concursos nº 7125 da Quina; o nº 3787 da Lotofácil; o nº 392 da +Milionária; o nº 3012 da Dupla Sena, o nº 3012 da Dupla Sena; o nº 902 da Super Sete; o nº 2979 da Lotomanie e o nº 1305 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7.160.246,72, teve os seguintes números sorteados: 43-39-53-51-38.

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A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 19-03-24-17-11-12-08-22-04-20-10-13-06-15-23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 97.000.000,00, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 12-45-33-38-03-05. Os trevos sorteados foram: 3-6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 18-11-48-41-05-22 no primeiro sorteio; 46-31-21-09-34-13 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 5.087.622,48 para o primeiro sorteio e R$ 86.751,65 para o segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 8.800.000,00, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 9

Coluna 3: 9

Coluna 4: 7

Coluna 5: 2

Coluna 6: 3

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 4.127.219,14, a Lotomania apresentou os seguintes números: 92-90-94-21-55-17-28-59-38-30-34-50-12-27-23-36-45-14-73-74

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 100.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 31-11-18-27-13-14-08. O mês da sorte é Novembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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