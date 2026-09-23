Morte do cantor Rick: Cenipa encontra caixa-preta de helicóptero

Após o término dos trabalhos iniciais no local, todas as evidências consideradas necessárias para a investigação foram recolhidas - (crédito: RS/Fotos Públicas)

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) iniciou a investigação sobre a queda do helicóptero Bell 430, de matrícula PP-MGR, ocorrida em uma área de mata fechada em Urubici, Santa Catarina. O acidente, registrado em 21 de setembro, resultou na morte de cinco pessoas, entre elas o cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner. Os destroços foram localizados no dia seguinte (22), após intensas buscas.

Investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), órgão regional do CENIPA, estão no local para conduzir a chamada Ação Inicial. Esta primeira fase da apuração consiste na coleta de dados, fotografias, retirada de partes da aeronave para análise e levantamento de informações preliminares que orientarão os próximos passos do trabalho técnico.

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Após o término dos trabalhos iniciais no local, todas as evidências consideradas necessárias para a investigação foram recolhidas. Com isso, os destroços restantes foram liberados para a autoridade policial e para o operador do helicóptero.

Conforme determina o Código Brasileiro de Aeronáutica, a responsabilidade pela remoção dos destroços e pela higienização completa da área é do operador da aeronave. Essa medida visa prevenir riscos à segurança, à saúde pública e ao meio ambiente, além de proteger a propriedade de terceiros.

A investigação entra em uma nova etapa, a de Análise de Dados. Neste estágio, a equipe do CENIPA se aprofundará no exame de todos os fatores relacionados ao voo, incluindo o ambiente operacional, as condições da aeronave e os fatores humanos que possam ter contribuído para o acidente.

O CENIPA informa que a conclusão da investigação ocorrerá no menor prazo possível, mas destaca que a complexidade da ocorrência é um fator determinante no cronograma. O objetivo final é identificar os fatores contribuintes para emitir Recomendações de Segurança que ajudem a prevenir acidentes semelhantes no futuro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.