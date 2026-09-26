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Doença rara

Mila Seidl desmente fake news sobre estado de Lito Sousa

Influenciador passa por tratamento experimental para conter avanço de enfermidade neurológica sem cura

"A situação continua complicada. Então, parem, por favor, de inventar", afirma Mila - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Mila Seidl, esposa do influenciador Lito Sousa, foi às redes sociais nesta semana para desmentir notícias falsas sobre o estado de saúde do marido, que está recebendo um tratamento experimental para a doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Segundo ela, até o momento, a condição de Lito não apresentou melhora.

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“Eu não sei quem começa a inventar essas histórias de que 'a mão recuperou'; eu não falei isso em nenhum momento”, afirma. “Dói para a gente que está aqui como família, que está vivenciando coisas difíceis, ler coisas que não são verdadeiras". 

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Emocionada, Mila negou que o novo tratamento já esteja fazendo efeito no marido, ao contrário do que dizem boatos nas redes sociais. "Gente, não tem melhora. Zero. Não tem melhora. A situação continua complicada. Então, parem, por favor, de inventar. Se tivesse uma notícia boa, uma coisa, eu seria a primeira a vir falar", desabafa. "Por que inventar coisas que não existem? Quem acordou hoje e decidiu dar uma notícia que não existe?".

Desde o diagnóstico em agosto, o especialista em aviação já perdeu os movimentos do corpo. Para tentar diminuir o ritmo acelerado da doença, recentemente Lito passou a receber a substância experimental ALN-6457, com importação autorizada em caráter excepcional pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

O tratamento ainda não havia sido testado formalmente em seres humanos, tornando Lito o primeiro paciente a receber a substância produzida pela farmacêutica Regeneron Pharmaceuticals. 

“Vocês dizem que sou forte; está aqui, eu não sou. A diferença é que não filmo quando estou assim", declara Mila Seidl. Ainda não existe cura para a Creutzfeldt-Jakob e a literatura usada pelo Ministério da Saúde indica que cerca de 90% dos pacientes evoluem para óbito entre seis meses e um ano após o início dos sintomas, com sobrevida média de cinco meses.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 26/09/2026 19:44
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