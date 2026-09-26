Mila Seidl desmente fake news sobre estado de Lito Sousa

"A situação continua complicada. Então, parem, por favor, de inventar", afirma Mila - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Mila Seidl, esposa do influenciador Lito Sousa, foi às redes sociais nesta semana para desmentir notícias falsas sobre o estado de saúde do marido, que está recebendo um tratamento experimental para a doença Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Segundo ela, até o momento, a condição de Lito não apresentou melhora.

“Eu não sei quem começa a inventar essas histórias de que 'a mão recuperou'; eu não falei isso em nenhum momento”, afirma. “Dói para a gente que está aqui como família, que está vivenciando coisas difíceis, ler coisas que não são verdadeiras".

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Emocionada, Mila negou que o novo tratamento já esteja fazendo efeito no marido, ao contrário do que dizem boatos nas redes sociais. "Gente, não tem melhora. Zero. Não tem melhora. A situação continua complicada. Então, parem, por favor, de inventar. Se tivesse uma notícia boa, uma coisa, eu seria a primeira a vir falar", desabafa. "Por que inventar coisas que não existem? Quem acordou hoje e decidiu dar uma notícia que não existe?".

Desde o diagnóstico em agosto, o especialista em aviação já perdeu os movimentos do corpo. Para tentar diminuir o ritmo acelerado da doença, recentemente Lito passou a receber a substância experimental ALN-6457, com importação autorizada em caráter excepcional pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

O tratamento ainda não havia sido testado formalmente em seres humanos, tornando Lito o primeiro paciente a receber a substância produzida pela farmacêutica Regeneron Pharmaceuticals.

“Vocês dizem que sou forte; está aqui, eu não sou. A diferença é que não filmo quando estou assim", declara Mila Seidl. Ainda não existe cura para a Creutzfeldt-Jakob e a literatura usada pelo Ministério da Saúde indica que cerca de 90% dos pacientes evoluem para óbito entre seis meses e um ano após o início dos sintomas, com sobrevida média de cinco meses.