CNBB diz que não consegue acessar conta oficial no X

A CNBB orienta que, durante esse período, sejam considerados oficiais os demais canais de comunicação da entidade - (crédito: Reprodução/CNBB)

A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) informou, nesta sexta-feira (25/9), que enfrenta dificuldades para acessar a conta oficial da entidade no X. Segundo a organização, o suporte da rede social foi acionado e a plataforma realiza “os procedimentos necessários para recuperar o acesso ao perfil”.

A CNBB orienta que, durante esse período, sejam considerados oficiais os demais canais de comunicação da entidade. "Enquanto a situação não for normalizada, orientamos que sejam considerados oficiais os demais canais de comunicação da CNBB (portal oficial, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e LinkedIn)."

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A dificuldade ocorre dois dias após bispos do Regional Norte 1 da CNBB, que reúne dioceses do Amazonas e de Roraima, divulgarem uma convocação para que fiéis e a população participem das eleições de 2026 de forma consciente. No documento, os bispos afirmam que a participação eleitoral faz parte do papel educativo da Igreja Católica na formação da cidadania. Segundo eles, as escolhas feitas nas urnas estão relacionadas às transformações que a sociedade pretende promover.

A manifestação defende a promoção da verdade, da paz, da justiça, do perdão e da reconciliação, além da proteção de crianças e de outros grupos vulneráveis. Os bispos também destacam a preservação do meio ambiente e o cuidado com a chamada “Casa Comum”.

A nota orienta ainda os eleitores a escolher candidatos aos cargos do Legislativo e do Executivo que, segundo a entidade, estejam comprometidos com mudanças nas estruturas econômicas e com a revisão de modelos de desenvolvimento que possam provocar danos ambientais.