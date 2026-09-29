Mulher esfaqueia ex-marido dentro de prefeitura no interior de Minas

Uma mulher de 41 anos foi presa pelo crime de lesão corporal por esfaquear o ex-companheiro, de 42 anos, na manhã dessa segunda-feira (28/9). O ataque aconteceu dentro do prédio da Prefeitura Municipal de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, onde a vítima trabalha.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), a mulher estaria em surto quando entrou no prédio da prefeitura, no centro de Joaíma, procurando pelo homem. Quando desciam as escadas o local juntos, ela sacou uma faca grande e desferiu um golpe no pescoço da vítima. Ele foi socorrido e levado para atendimento médico no Hospital Municipal Antônia Grapiúna.

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Já a mulher deixou o local portando a faca e ameaçando as pessoas que passavam por ela. A PM foi acionada e uma guarnição iniciou o rastreamento da autora e, durante as diligências, a filha da suspeita informou que a mãe poderia ser encontrada na casa de parentes, e informou o endereço.

A mulher foi encontrada bastante alterada na casa indicada. Ao ser questionada sobre o crime, ela contou que descobriu que a vítima tinha uma amante há cerca de nove anos, e isso teria motivado sua ida até a prefeitura.

Ela afirmou, ainda, que o ex-marido havia lhe causado muitos problemas psicológicos, que possuía laudos comprovando sua incapacidade psicológica e que frequenta o CAPS da cidade.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida até a delegacia de Almenara, também no Vale do Jequitinhonha. A faca utilizada no crime não foi localizada.

O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Joaíma mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto.