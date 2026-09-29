Novo ciclone extratropical provoca mudanças no clima por todo país

Previsão de pressão ao nível do mar para a tarde de quarta-feira (30). O retângulo vermelho destaca a região de atuação do ciclone extratropical, já estabelecido, e sua frente fria associada, que passa pelo estado do Rio de Janeiro. - (crédito: Reprodução/Inmet)

Após um fim de semana de calor intenso no interior do Centro-Sul do Brasil, a formação de uma área de baixa pressão entre Uruguai, o Rio Grande do Sul e o oceano Atlântico dará origem a um novo ciclone extratropical e a uma frente fria associada.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa combinação irá gerar uma nova rodada de tempestades esperadas para essa região do país, com risco de granizo entre está terça-feira (29/9) e quarta-feira (30/9) em áreas de pelo menos oito estados: Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Condições para chuvas intensas permanecem no Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e no sudeste do Pará. Enquanto isso, ao norte da região Sudeste, leste da região Norte e nos estados de Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, seguem com calor intenso e baixa umidade.

Terça-feira

Nesta terça-feira, a previsão para a região Norte é de tempo instável em grande parte do território, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, e aviso amarelo para baixa umidade no centro sul de Tocantins.

No Nordeste, a possibilidade é de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. No Centro-Oeste, o tempo fica instável, com poucas nuvens e chuva em algumas áreas. Em Brasília, e em parte do Goiás, há aviso laranja de período para baixa umidade do ar; em toda a região, o calor intenso persiste.

No sudoeste, ocorrem chuvas isoladas no Rio de Janeiro, no sudeste de Minas Gerais e nos litorais norte e sul de São Paulo. No fim da tarde e à noite, a instabilidade aumenta e o tempo fica fechado em grande parte da região.

Na região Sul, a passagem da frente fria deixa o clima instável. A previsão é de chuva por toda a região, mas o calor continua em algumas áreas.

Quarta-feira

Na quarta-feira, o tempo permanece instável no Norte, com tempo chuvoso e trovoadas, mas sem baixa nas temperaturas. No Nordeste, o céu segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva.

No Centro-Oeste, marca aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em grande parte do Mato Grosso, e parte do Goiás; e possibilidade de chuva isolada no DF, mas o calor segue forte por toda a região.

No sudoeste, as chuvas continuam, assim como o aviso vermelho para onda de calor entre o norte e noroeste de São Paulo e grande parte de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte (MG). Na capital paulista, porém, a chegada da frente fria faz a temperatura cair, e a máxima não passa de 26°C.

No sul, continua o tempo fechado com chuvas isoladas e temperaturas amenas, mas sem expectativa de muito frio.

Previsão de pressão ao nível do mar para a tarde de quarta-feira (30). O retângulo vermelho destaca a região de atuação do ciclone extratropical, já estabelecido, e sua frente fria associada, que passa pelo estado do Rio de Janeiro. (foto: Reprodução/Inmet)