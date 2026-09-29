Menina de dois anos morre após sofrer golpes de martelo no litoral de SP

Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) afirmou que investiga a causa da morte - (crédito: Caio Gomez)

Uma menina de dois anos morreu nesta segunda-feira, 28, após ser agredida com golpes de martelo na casa onde morava em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

A prefeitura de Praia Grande informou que a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada na tarde de segunda-feira pela equipe do posto de saúde Quietude, assim que foram constatados indícios de agressão na criança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A criança foi levada à unidade de saúde por familiares e vizinhos. Ela recebeu os primeiros atendimentos, mas, por conta da gravidade dos ferimentos, acabou falecendo, informou a prefeitura.

Mediante os fatos, a GCM encaminhou a responsável pela criança até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) para o registro da ocorrência. Por se tratar de um caso em andamento envolvendo uma menor de idade, a GCM não divulgou mais detalhes.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) afirmou que investiga a causa da morte. O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande, que realiza diligências e aguarda exames periciais e exame necroscópico para apurar a totalidade dos fatos e localizar o autor.