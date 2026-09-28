Líder do PCC é preso em Uberlândia em operação contra tráfico de drogas

Operação resultou na apreensão de drogas, uma máquina a vácuo e cerca de R$ 100 mil em tênis de luxo, dinheiro e veículos - (crédito: Divulgação/FICCO)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) prendeu um dos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ação, realizada nesse domingo (27/9), faz parte de desdobramento da Operação Fake Rice, que investiga atuações dentro do tráfico internacional de drogas. O nome do suspeito não foi divulgado.

Durante a ação, foram apreendidos drogas, uma máquina para embalar produtos a vácuo, dinheiro, veículos e mais de R$ 100 mil em tênis de luxo.

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A Operação Fake Rice teve início em maio deste ano. O líder do PCC estava foragido desde o começo das operações. No total, até o momento, já foram cumpridos 76 mandados judiciais em nove cidades nos estados de Minas Gerais, Amazonas, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro, além de sequestro patrimonial até o limite de R$ 120 milhões.

27 toneladas de maconha

Investigações relacionadas apontam pelo menos nove apreensões de grandes carregamentos de maconha. Somadas, as cargas chegam a cerca de 27 toneladas da droga, além da localização de uma lavoura com aproximadamente 2 mil pés de cannabis sativa.

Segundo as investigações, a organização criminosa atuava há cerca de oito anos na região do Triângulo Mineiro, atuando na importação, no transporte, no armazenamento e na distribuição de grandes quantidades de entorpecentes, especialmente maconha proveniente do Paraguai e da Colômbia.

A FICCO/MG, coordenada pela Polícia Federal (PF), é composta pelas Polícias Militar de Minas Gerais (PMMG), Civil de Minas Gerais (PCMG), Penal de Minas Gerais (PPMG) e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro