Velório de Lito Sousa será aberto ao público em São Paulo

O influenciador Lito Sousa, que morreu nesta quinta-feira (1º/10), terá velório aberto ao público nesta sexta-feira (2/10), das 9h às 12h, em São Paulo. No período da tarde, o velório será reservado aos amigos e familiares do influenciador e especialista em aviação.

O evento funerário aberto será na Avenida Braz Leme, 2594, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. O segundo evento, fechado, será na Avenida Braz Leme, 3258.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"O segundo espaço será destinado exclusivamente a familiares e amigos próximos previamente incluídos na lista de convidados, conforme informado na publicação", diz o comunicado.

Lito Sousa morreu em sua casa, na região de Guarulhos (SP), onde estava sob cuidados paliativos e com assistência de homecare. Ele tratava a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição rara e incurável.

A notícia da morte foi feita por sua esposa, Mila Seidl, que se despediu no Instagram: "Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre"





