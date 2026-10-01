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LUTO

Velório de Lito Sousa será aberto ao público em São Paulo

O influenciador e especialista em aviação morreu nesta quinta-feira (1º/10), em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob

Lito Sousa morre aos 59 anos após diagnóstico de doença rara - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Lito Sousa morre aos 59 anos após diagnóstico de doença rara - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O influenciador Lito Sousa, que morreu nesta quinta-feira (1º/10), terá velório aberto ao público nesta sexta-feira (2/10), das 9h às 12h, em São Paulo. No período da tarde, o velório será reservado aos amigos e familiares do influenciador e especialista em aviação.

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O evento funerário aberto será na Avenida Braz Leme, 2594, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. O segundo evento, fechado, será na Avenida Braz Leme, 3258.

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"O segundo espaço será destinado exclusivamente a familiares e amigos próximos previamente incluídos na lista de convidados, conforme informado na publicação", diz o comunicado.

Lito Sousa morreu em sua casa, na região de Guarulhos (SP), onde estava sob cuidados paliativos e com assistência de homecare. Ele tratava a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição rara e incurável.

A notícia da morte foi feita por sua esposa, Mila Seidl, que se despediu no Instagram: "Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre"


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Paulo Floro

Subeditor

Jornalista pernambucano residente em Brasília. Tem graduação em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e mestrado em Comunicação pela UFPB. Tem passagens pela Agência Nordeste, Jornal do Comercio e Revista O Grito!. Especialista na cobertura

Por Paulo Floro
postado em 01/10/2026 20:56 / atualizado em 01/10/2026 21:04
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