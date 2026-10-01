InícioBrasil
OBITUÁRIO

Morre Lito Sousa, aos 59 anos

Lito deixou a luta contra a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) pública nas redes sociais e mobilizou legião de fãs nos últimos meses

Lito deixa legado de amor pela aviação - (crédito: Uai Turismo)
Lito deixa legado de amor pela aviação - (crédito: Uai Turismo)

Morreu, nesta quinta-feira (1°/10), o piloto de avião, especialista em aviação e criador do canal Aviões e Músicas, Lito Sousa, aos 59 anos. Ele estava em casa, na região de Guarulhos (SP), sob cuidados paliativos e com assistência de homecare durante o tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A notícia da morte ocorreu com um post nas redes sociais de Lito. Na mensagem escrita pela esposa de Lito, Mila Seidl, a despedida ocorreu em tom saudoso: "Um grande abraço e até o próximo voo.
Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O diagnóstico da enfermidade, marcada pela progressão rápida e causada por príons (proteínas alteradas), foi revelado publicamente pela esposa, Mila, em 21 de agosto deste ano. Em julho, o influenciador havia anunciado a cura de um câncer de próstata.

  • Lito Sousa faz nova aparição e agradece fãs
    Lito Sousa faz nova aparição e agradece fãs Reprodução/YouTube
  • Lito Sousa aparece em vídeo para fazer apelo público após o diagnóstico da doença rara
    Lito Sousa aparece em vídeo para fazer apelo público após o diagnóstico da doença rara Reprodução/Instagram
  • O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, diagnosticada no influenciador Lito Sousa
    O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, diagnosticada no influenciador Lito Sousa BBC Geral
  • Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas
    Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas Reprodução/Instagram
  • Sintomas da doença incurável e degenerativa que atingiu Lito Sousa
    Sintomas da doença incurável e degenerativa que atingiu Lito Sousa Reprodução/Youtube
  • Lito é diagnosticado com Creutzfeld-Jacob, doença rara que afeta mobilidade
    Lito é diagnosticado com Creutzfeld-Jacob, doença rara que afeta mobilidade Reprodução/Instagram
  • Lito Sousa detalha câncer de próstata e complicações neurológicas
    Lito Sousa detalha câncer de próstata e complicações neurológicas Reprodução Youtube

Cerca de quatro meses após o diagnóstico do tumor, Lito notou a perda progressiva do controle motor e da coordenação no braço e na mão esquerdos, além do comprometimento parcial da visão. Devido à complexidade dos sintomas, a suspeita inicial apontava para encefalite autoimune. Contudo, exames confirmaram a DCJ.

A evolução da doença ocorreu de forma atípica: em vez de iniciar pelo declínio cognitivo e pela demência, como na maioria dos casos, manifestou-se primeiro no sistema motor. Sem cura conhecida, a equipe médica optou pelo suporte paliativo.

Luta pela vida

No início de setembro, a família obteve autorização para importar o medicamento experimental ALN-6457, desenvolvido em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. O fármaco estava em estágio pré-clínico, sem testes prévios em humanos, o que fez de Lito o primeiro paciente a recebê-lo. A medicação, no entanto, não apresentou a resposta esperada.

A mobilização em torno do estado de saúde de Lito Sousa ganhou repercussão nacional. Personalidades, seguidores e entidades públicas manifestaram apoio à família e pediram celeridade no acesso a tratamentos.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou publicamente que o Ministério da Saúde acompanhava o caso e garantia o suporte necessário ao paciente.

Nas últimas publicações nas redes sociais, Lito demonstrava resiliência. O piloto declarou que mantinha "a cabeça no lugar" e que lutaria para ser o "primeiro a controlar essa doença no mundo". Ele deixa a esposa, Mila Seidl, e um filho de 7 anos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 01/10/2026 18:40 / atualizado em 01/10/2026 18:52
x