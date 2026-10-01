Morre Lito Sousa, aos 59 anos

Morreu, nesta quinta-feira (1°/10), o piloto de avião, especialista em aviação e criador do canal Aviões e Músicas, Lito Sousa, aos 59 anos. Ele estava em casa, na região de Guarulhos (SP), sob cuidados paliativos e com assistência de homecare durante o tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurodegenerativa rara.



A notícia da morte ocorreu com um post nas redes sociais de Lito. Na mensagem escrita pela esposa de Lito, Mila Seidl, a despedida ocorreu em tom saudoso: "Um grande abraço e até o próximo voo.

Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre".

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O diagnóstico da enfermidade, marcada pela progressão rápida e causada por príons (proteínas alteradas), foi revelado publicamente pela esposa, Mila, em 21 de agosto deste ano. Em julho, o influenciador havia anunciado a cura de um câncer de próstata.



















Cerca de quatro meses após o diagnóstico do tumor, Lito notou a perda progressiva do controle motor e da coordenação no braço e na mão esquerdos, além do comprometimento parcial da visão. Devido à complexidade dos sintomas, a suspeita inicial apontava para encefalite autoimune. Contudo, exames confirmaram a DCJ.

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A evolução da doença ocorreu de forma atípica: em vez de iniciar pelo declínio cognitivo e pela demência, como na maioria dos casos, manifestou-se primeiro no sistema motor. Sem cura conhecida, a equipe médica optou pelo suporte paliativo.

Luta pela vida



No início de setembro, a família obteve autorização para importar o medicamento experimental ALN-6457, desenvolvido em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. O fármaco estava em estágio pré-clínico, sem testes prévios em humanos, o que fez de Lito o primeiro paciente a recebê-lo. A medicação, no entanto, não apresentou a resposta esperada.

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A mobilização em torno do estado de saúde de Lito Sousa ganhou repercussão nacional. Personalidades, seguidores e entidades públicas manifestaram apoio à família e pediram celeridade no acesso a tratamentos.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou publicamente que o Ministério da Saúde acompanhava o caso e garantia o suporte necessário ao paciente.

Nas últimas publicações nas redes sociais, Lito demonstrava resiliência. O piloto declarou que mantinha "a cabeça no lugar" e que lutaria para ser o "primeiro a controlar essa doença no mundo". Ele deixa a esposa, Mila Seidl, e um filho de 7 anos.