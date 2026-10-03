Autoridades dos Três Poderes lamentam morte do jornalista Márcio Chaer

Comunicador teria passado mal durante a tentativa de recuperar um celular que tinha sido roubado durante o crime - (crédito: Reprodução/Youtube/TV ConJur)

Autoridades dos Três Poderes lamentaram a morte do jornalista Márcio Chaer neste sábado (3/10). De acordo com informações preliminares, ele sofreu uma parada cardíaca ao perseguir um assaltante em São Paulo. O roubo teria ocorrido próximo à estação Armênia.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, afirmou que o profissional sempre valorizou e profissionalizou a cobertura jornalística do Poder Judiciário.

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"Ele ajudou a mostrar à sociedade o valor das decisões e julgamentos da Justiça brasileira. Em nome da Justiça Eleitoral, desejo conforto aos amigos e familiares e afirmo que Márcio Chaer deixou sua marca no Judiciário brasileiro."

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, classificou Chaer como um dos "pioneiros do jornalismo especializado em assuntos jurídicos no país".

"Mais do que um profissional que eu admirava e acompanhava, perdi um querido amigo. Seu caráter íntegro e sua generosidade permanecerão na lembrança de todos que com ele conviveram."

Mendes afirmou que o profissional usava o jornalismo como forma de defender as garantias individuais e o Estado de Direito. O ministro também destacou a atuação de Chaer à frente do Consultor Jurídico (ConJur), do qual era diretor-executivo.

"À sua família, aos amigos e à equipe do ConJur, expresso minhas sinceras condolências e meu respeito por aquele que foi, e continuará sendo, uma referência para o jornalismo e para o Direito no Brasil."

Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de Márcio Chaer, fundador do Consultor Jurídico. Jornalista qualificado, foi um dos pioneiros do jornalismo especializado em assuntos jurídicos no país. Mais do que um profissional que eu admirava e acompanhava, perdi um… pic.twitter.com/cn6KbFLvtg — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) October 3, 2026

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), também lamentou a morte do profissional.

"Não há como falar de Márcio Chaer sem falar da história do Judiciário brasileiro. O jornalista, que nos deixa de forma trágica neste sábado, era um profundo conhecedor dos temas afeitos à Justiça e ao Direito no país. Chaer empunhava, como poucos, a defesa do Estado de Direito Democrático no Brasil. Seu legado permanecerá vivo", disse o magistrado.

STF

O Supremo Tribunal Federal também divulgou uma nota de pesar pela morte do jornalista. Na manifestação, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, destacou o legado de Chaer para o jornalismo especializado na cobertura do Poder Judiciário e para o fortalecimento das instituições republicanas.

Fundador e diretor do portal Consultor Jurídico (ConJur), Chaer foi descrito como um pioneiro na comunicação especializada sobre a Justiça. Segundo Fachin, o jornalista enxergou a importância de aproximar o Direito da sociedade por meio de um jornalismo analítico.

O ministro destacou ainda a trajetória do ConJur, fundado em 1997, como um espaço de pluralismo de ideias, debate crítico e publicação de reflexões sobre a teoria e a prática do Direito.

Fachin também ressaltou a criação do Anuário da Justiça, lançado na sede do STF e produzido desde 2007. A publicação apresenta um panorama do trabalho da Justiça no ano anterior, com destaque para a atuação de ministros e ministras e para as principais decisões dos tribunais superiores.

"O Supremo Tribunal Federal presta suas condolências e solidariedade aos familiares, amigos, colegas de redação e a toda a equipe do ConJur", afirmou Fachin.

Executivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou a atuação de Chaer durante a Lava-Jato, quando o jornalista abriu espaço para críticas à condução da operação.

"Defensor inegociável do Estado Democrático de Direito, Chaer pautou sua atuação jornalística na coragem e no sentimento de justiça. No auge da Lava-Jato, não hesitou em abrir espaço para críticas aos abusos e violações então cometidas. Aos familiares, amigos e colegas do ConJur, expresso meus sentimentos neste momento de dor", escreveu o presidente nas redes sociais.

Recebo com imensa tristeza o trágico falecimento do jornalista Márcio Chaer, fundador da revista Conjur. Chaer foi pioneiro ao, em 1997, inaugurar um site dedicado ao jornalismo jurídico, tornando-se referência para aqueles assuntos que, até então, estavam distantes da sociedade.… — Lula (@LulaOficial) October 3, 2026

Legislativo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, usou as redes sociais para destacar o legado deixado por Márcio Chaer para o "jornalismo jurídico brasileiro e para a democracia do país".