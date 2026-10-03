Jornalista Márcio Chaer, do Conjur, morre ao perseguir assaltante em SP

Morreu neste sábado (03), o jornalista Márcio Chaer, diretor-executivo da revista Consultor Jurídico (Conjur). De acordo com informações preliminares, ele teve uma parada cardíaca ao perseguir um assaltante em São Paulo. O roubo teria ocorrido próximo a Estação Armênia.

A vítima estaria na companhia de outras pessoas, dentro de um veículo, quando ocorreu o assalto. Em seguida, ele teria corrido atrás do ladrão, na tentativa de retomar um celular que haviam sido levados. No entanto, começou a se sentir mal durante a perseguição e desmaiou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou a atuação de Chaer durante a Lava-Jato, quando abriu espaço para críticas em relação à condução da operação. "Defensor inegociável do Estado Democrático de Direito, Chaer pautou sua atuação jornalística na coragem e no sentimento de justiça. No auge da Lava Jato, não hesitou em abrir espaço para críticas aos abusos e violações então cometidas. Aos familiares, amigos e colegas do Conjur, expresso meus sentimentos neste momento de dor", escreveu o presidente nas redes sociais.

As equipes de resgate foram chamadas, mas não conseguiram restabelecer os sinais vitais do comunicador. Em publicação feita nas redes sociais, o advogado-geral da União, Jorge Messias, lamentou a perda.

"Recebi, com profundo pesar e consternação, a notícia do falecimento de meu amigo Márcio Chaer. Jornalista dedicado e importante difusor da cultura jurídica nacional, deixa uma contribuição inestimável e uma marca especial em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e acompanhar seu trabalho. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade aos familiares, e demais amigos, desejando-lhes força e serenidade", escreveu Messias.

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Imagens de câmeras de segurança da via mostram que o caso ocorreu por volta das 14 horas. O 8º Distrito Policial vai investigar o caso.

Despedida

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), também lamentou a morte do profissional. "Não há como falar de Márcio Chaer sem falar da história do Judiciário brasileiro. O jornalista, que nos deixa de forma trágica neste sábado, era um profundo conhecedor dos temas afeitos à justiça e ao direito no país. Chaer empunhava, como poucos, a defesa do Estado de Direito Democrático no Brasil. Seu legado permanecerá vivo", disse o magistrado.

O ministro Gilmar Mendes destacou o legado do jornalista. "Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de Márcio Chaer, fundador do Consultor Jurídico. Jornalista qualificado, foi um dos pioneiros do jornalismo especializado em assuntos jurídicos no país. Mais do que um profissional que eu admirava e acompanhava, perdi um querido amigo. Seu caráter íntegro e sua generosidade permanecerão na lembrança de todos que com ele conviveram", destacou.