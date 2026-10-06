Quem era o médico de SP que morreu após sair correndo de motel

O médico paulista Vinicius Ramon Aguilera, de 35 anos, foi encontrado morto em Salvador, na Bahia, na manhã do último sábado, 3. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado.

Aguilera se formou em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, em 2015, e cursou pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran). Em seu site, ele também afirmava ter realizado uma especialização em Mind Body Medicine na Escola de Medicina de Harvard e ser membro da American Society of Anti-Aging.

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Nas redes sociais, o médico se apresentava como especialista em emagrecimento, longevidade e performance. Ele era fundador do Instituto Aguilera, localizado no Jardim Paulista, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. Em seu site, a clínica afirma oferecer serviços nas áreas de dermatologia, nutrição, endocrinologia, nutrologia e psicologia.

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Pacientes e conhecidos lamentaram a morte em publicações nas redes sociais. "Um médico incrível e um ser humano melhor ainda. Só quem conheceu sabe", escreveu um homem. Em resposta, uma mulher acrescentou: "Sim, eu era paciente dele. Pessoa maravilhosa, o médico mais humano que eu conheci."

A Polícia Civil afirmou que o médico foi encontrado sem vida em uma rua do bairro Jardim Armação, em Salvador. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma crise convulsiva. "Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas e os laudos auxiliarão a identificar a causa da morte", disse.

Aguilera teria saído correndo de um motel onde estavam outros dois homens, mas essa informação ainda não foi confirmada pela investigação. Após sair do local, o médico se aproximou de uma oficina. Em entrevista à Record TV, o dono do estabelecimento, Jorge, afirmou que Aguilera estava "transtornado" e "fora de si". Segundo ele, o homem ficou com feridas no corpo após se jogar no chão.

Jorge disse que o médico informou que era de São Paulo e que não tinha familiares em Salvador, mas não disse se estava acompanhado na cidade. Ele acrescentou que tentou ajudar o homem com apoio da sobrinha, que é enfermeira, mas que, quando os policiais chegaram, Aguilera já apresentava sinais vitais fracos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele morreu no local.

O caso é investigado pela 9ª Delegacia Territorial, da Boca do Rio.