Três irmãos são presos por furtar canetas emagrecedoras em drogaria na Asa Sul

Suspeitos foram presos por agentes da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma drogaria na Asa Sul foi arrombada por três homens na madrugada desta terça-feira (6/10) e furtaram canetas emagrecedoras. Entretato, o crime foi coibido pelos policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI), que encontraram o veículo dos autores a partir das imagens das câmeras de segurança e executaram a prisão em flagrante.

O destino final do trio foi uma residência localizada no Condomínio Privê, Rua 3, da Ceilândia. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) as equipes iniciaram as diligências imediatamente após o furto, na quadra 407 sul, identificando características do veículo e dos indivíduos pelas imagens de segurança de câmeras locais. No carro dos criminosos, todos usavam luvas, casacos e máscaras, para esconder os traços físicos e dificultar a ação policial.

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Às 6h deste terça-feira, o GM/Classic preto, utilizado no momento do furto, foi encontrado na região administrativa. Com o apoio do Departamento de Operações Aéreas, DOA, os agentes entraram no imóvel onde os suspeitos estavam, realizaram as buscas e encontraram a mercadoria roubada. Os agentes prenderam os três em flagrante e descobriram posteriormente que eles seriam irmãos, um deles tem 28 anos, o do meio 26 e o mais novo tem 19.

Ainda segundo a polícia, o trio tem uma extensa ficha criminal, que chega a 20 ações criminosas, somente neste ano. Somadas, elas devem ter causado um prejuízo de mais de R$ 2 milhões. Considerando o furto da drogaria, os três indivíduos irão responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.