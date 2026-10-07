Engavetamento envolve mais de 20 veículos e fecha rodovia em BH

Pelo menos três pessoas foram resgatadas em estado grave, vítimas de um engavetamento na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (7/10). O grave acidente envolveu pelo menos seis caminhões e 22 carros na altura do km 548 da rodovia, na pista sentido Belo Horizonte.

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O tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros, confirmou que a equipe trabalha nos primeiros socorros das vítimas e triagem, avaliando o grau da lesão de cada vítima. Das oito vítimas atendidas até o momento, duas foram liberadas do local após os atendimento e seis, sendo três em estado grave e três em estado moderado, foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O hospital é referência para atendimentos de alta complexidade em urgência e emergência.

No início desta tarde, a equipe da CBMMG segue atuando nos riscos resultantes do acidente, como o vazamento de óleo e combustível, mobilização dos veículos pesados e agilização da liberação da via para recuperar a normalidade do trânsito.

Acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quarta para a ocorrência. Ao chegar no local, os militares confirmaram que o acidente envolvia 22 carros e seis caminhões de grande porte. O acidente iniciou com uma carreta que ficou desgovernada. Como mostram os vídeos, os carros ficaram destruídos, os caminhões ocupando toda a via e destroços dos veículos por toda parte do acidente.

Nota da EPR Via Mineira

A EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via, foi acionada às 9h15 desta quarta. As equipes operacionais da concessionária estão mobilizadas no atendimento, com foco na segurança dos usuários, no atendimento às pessoas envolvidas e na liberação do trecho.

A empresa atua no local com viaturas de inspeção, ambulância, guinchos leves e pesados, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há interdição no sentido Juiz de Fora.

A EPR informa que o local está devidamente sinalizado e orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice