Passarela é atingida por carreta e desaba em SP; duas pessoas morrem

Uma passarela desabou após ser atingida por uma carreta na manhã desta terça-feira (18/8), na cidade de Vargem, no interior de São Paulo. Um carro e outro caminhão foram atingidos na queda da estrutura, gerando duas vítimas fatais e uma terceira que está em estado grave.
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O acidente ocorreu por volta das 10h da manhã no km 4,1 da Rodovia Fernão Dias (o trecho da BR-381 entre São Paulo e Belo Horizonte). Dentre as vítimas, os dois mortos eram um homem e uma mulher que estavam no carro, que vinha em sentido contrário ao do caminhão que causou o acidente.
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O motorista do caminhão que atingiu a passarela sofreu ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bragança Paulista. Já a outra pessoa em estado grave é o motorista do outro caminhão que foi atingido pela estrutura na queda; ele foi retirado das ferragens e levado para o pronto-socorro. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da terceira vítima.
De acordo com a PRF, o caminhão que causou o acidente permanece no local. A pista segue totalmente interditada em ambos os sentidos para atendimento da ocorrência e avaliação da estrutura atingida. No momento, o congestionamento é de aproximadamente 11 quilômetros no sentido São Paulo e nove quilômetros no sentido Belo Horizonte.
A ocorrência ainda está em andamento e equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva ainda estão no local orientando os motoristas.
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