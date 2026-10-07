Imagens mostram magnitude de engavetamento na BR-040

Um vídeo mostra o grave acidente na BR-040, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (7/10) e que envolveu pelo menos 28 veículos, sendo seis caminhões e 22 carros. Equipes do Corpo de Bombeiros e da EPR Via Mineira já estão no local do acidente, trabalhando para socorrer as vítimas e manter a segurança no local.
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Segundo os militares, há vítimas presas às ferragens. Seis pessoas já foram atendidas pelas equipes de emergência e encaminhadas para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, que é referência para atendimentos de alta complexidade em urgência e emergência.
No sentido Belo Horizonte, a interdição permanece. Como alternativa ao trecho interditado, os motoristas podem acessar, pelo km 549,6, a rota em direção a Macacos. No sentido Juiz de Fora, a faixa 1 está interditada para o posicionamento dos recursos operacionais, como guinchos e ambulâncias, enquanto as faixas 2 e 3 permanecem liberadas ao tráfego.
No momento, há aproximadamente sete quilômetros de retenção no sentido Belo Horizonte e três quilômetros no sentido Juiz de Fora.
Acidente na BR-040
Um grave acidente envolvendo seis caminhões e 22 carros na BR-040 aconteceu na manhã desta quarta-feira (7/10) na altura do km 548, em Nova Lima, na pista sentido Belo Horizonte. As 8 vítimas do acidente receberam os primeiros socorros no local. Duas delas foram liberadas já no local e seis foram encaminhadas para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, que é referência para atendimentos de alta complexidade em urgência e emergência. Três das pessoas encaminhadas ao hospital estão em estado grave.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice