Gustavo Munis, jovem morto pela PM com 27 tiros, é velado em SP

Ocorrência que terminou com a morte de Gustavo Munis de Santana foi na região de Moema, zona sul de São Paulo - (crédito: Reprodução/redes sociais)

O corpo de Gustavo Munis de Santana é velado nesta segunda-feira (12/10), no Cemitério Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo. O jovem de 20 anos foi morto na madrugada do último sábado (10/10), após ser atingido por 27 disparos durante uma abordagem policial.

O sepultamento está previsto para às 13h30. As informações sobre a despedida do rapaz foram divulgadas nas redes sociais pela irmã mais velha de Gustavo, Beatriz Munis, de 24 anos.

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Gustavo foi morto por quatro agentes da PM no bairro Planalto Paulista, na região de Moema. Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo Estadão, os policiais dispararam um total de 45 tiros, dos quais 27 atingiram a vítima.

As autoridades teriam sido acionadas porque Gustavo estaria "transtornado" e ameaçava tirar a própria vida. Conforme o registro policial, após a chegada da primeira viatura, o rapaz atravessou a passarela e se abrigou em um imóvel na Alameda dos Guaramomis.

Ele ainda teria saído de uma área escura, corrido em direção aos policiais com os braços estendidos e apontado um "objeto escuro". Segundo o boletim, o objeto na mão de Gustavo era um aparelho celular. A perícia informou que apenas o telefone foi apreendido com ele.

A ocorrência foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) investiga o caso, registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).