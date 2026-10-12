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PADROEIRA DO BRASIL

Alckmin participa de missa no Santuário de Aparecida

Em publicação nas redes sociais, ele disse que vai pedir pela saúde do papa Leão XIV e pelo futuro do Brasil

O vice-presidente mantém a tradição de visitar a basílica todos os anos - (crédito: AFP)
O vice-presidente mantém a tradição de visitar a basílica todos os anos - (crédito: AFP)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou na manhã desta segunda-feira (12/10) de uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. A celebração começou às 9h, no feriado dedicado à padroeira do Brasil.

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Antes da cerimônia, ele publicou um vídeo nas redes sociais ao lado da mulher, Lu Alckmin, e afirmou que os dois mantêm a tradição de visitar a basílica todos os anos.

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“Hoje, especialmente, vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora pela saúde do papa Leão XIV, que seja breve a recuperação de sua santidade e pelo futuro do nosso Brasil”, declarou.

O vice-presidente também desejou uma rápida recuperação ao pontífice e destacou o futuro do país entre as intenções da visita.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 12/10/2026 11:08 / atualizado em 12/10/2026 11:36
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