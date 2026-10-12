Alckmin participa de missa no Santuário de Aparecida

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou na manhã desta segunda-feira (12/10) de uma missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. A celebração começou às 9h, no feriado dedicado à padroeira do Brasil.
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Antes da cerimônia, ele publicou um vídeo nas redes sociais ao lado da mulher, Lu Alckmin, e afirmou que os dois mantêm a tradição de visitar a basílica todos os anos.
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“Hoje, especialmente, vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora pela saúde do papa Leão XIV, que seja breve a recuperação de sua santidade e pelo futuro do nosso Brasil”, declarou.
O vice-presidente também desejou uma rápida recuperação ao pontífice e destacou o futuro do país entre as intenções da visita.
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