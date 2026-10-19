Amazonas ganha reforço contra incêndios

Autoridades vão a Manaus para combater as queimadas no estado - (crédito: Tom Costa/ MJSP)

Uma força-tarefa do governo federal, composta pelos ministérios da Justiça e Segurança, do Meio Ambiente, Saúde Integração e Desenvolvimento Regional, além do suporte da Defesa — Marinha, Exército e Aeronáutica — , foi anunciada para combater os incêndios florestais que tomaram conta de Manaus e mais 36 municípios nos últimos dias. A fumaça é tão intensa que aulas foram suspensas, os hospitais estão lotados e há estado de alerta em várias regiões. Mais de 600 pessoas estão mobilizadas com o apoio de 16 aeronaves e dois aviões de grande porte.

Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva; da Defesa, José Múcio Monteiro; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco; e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, desembarcaram ontem em Manaus para a reunião do Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais. Com mais de 2.024 focos de calor na região, há suspeitas de que alguns incêndios teriam sido criminosos.

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Após o encontro, o governador do Amazonas, Roberto Cidade (União), confirmou que 11 pessoas foram detidas por usposta participação em atos criminosos só em Autazes, na região Metropolitana de Manaus.

"Quem provocar incêndios criminosos precisa responder com todo o rigor da lei", avisou o governador, acrescentando que a prioridade é "proteger a população e impedir o avanço das queimadas". Desde o início das operações de apoio federal, em 9 de outubro, já foram lançados cerca de 600 mil litros de água, em 260 horas de voo. O Ibama também contabiliza 317 incêndios extintos desde o início da temporada.

Ação conjunta

O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas foi montado para coordenar as operações militares. Com a estrutura, haverá mais agilidade à execução das medidas de enfrentamento aos incêndios. Mais cinco novas aeronaves foram enviadas, subindo o número de 11 para 16, inclusive um segundo avião KC-390, com capacidade para lançar até 19 mil litros de água por saída. A aeronave vai se juntar a outro KC-390, com capacidade para lançar 12 mil litros.

Também foi incorporado um equipamento para o lançamento aéreo de caixas com capacidade para mil litros de água."As Forças vão entrar fortemente e todo o governo federal vai apoiar tudo que for necessário", afirmou Wellington César.

A mobilização conta também com suporte da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas. O pacote de medidas para ações emergenciais recebeu cerca de R$ 14 milhões do Ministério da Integração e do desenvolvimento Regional (MIDR) — para apoio logístico, aquisição de equipamentos de proteção e combate aos incêndios e a contratação de mais duas aeronaves. Outros R$ 100 milhões deverão ser repassados nos próximos dias.



