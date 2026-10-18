Lula e Flávio debatem sobre "saidinhas" para presos

No confronto direto da Rede Bandeirantes, Flávio questionou o posicionamento do presidente sobre o benefício e citou casos de assassinatos cometidos por detentos que haviam deixado a prisão durante feriados - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a manutenção das saídas temporárias para presos com bom comportamento e em processo de recuperação durante debate com o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, neste domingo (18/10). No confronto direto da Rede Bandeirantes, Flávio questionou o posicionamento do presidente sobre o benefício e citou casos de assassinatos cometidos por detentos que haviam deixado a prisão durante feriados.

Ao defender a saída temporária, Lula afirmou que casos de crimes cometidos durante o benefício não devem justificar a punição de todos os presos que têm direito à medida. O presidente argumentou que o sistema prisional deve buscar a recuperação dos condenados e permitir que aqueles que apresentam comportamento adequado mantenham contato com suas famílias.

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“Não é porque um cidadão saiu e cometeu um erro que você vai punir milhares de pessoas que conquistaram o direito de sair diante da Justiça brasileira”, declarou. O presidente também declarou que condenados por determinados crimes não devem receber o benefício. “Aquele que praticou estupro, não sai. Aquele que praticou violência contra a mulher, não sai”, disse.

Flávio cita assassinatos e questiona presidente

Durante o debate, Flávio mencionou o assassinato de Renata Teles, em 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal. Segundo o senador, o crime foi cometido por um homem que havia sido preso anteriormente por violência contra uma mulher e assassinato e que recebeu o benefício da saída temporária.

Flávio prestou solidariedade às famílias das vítimas e criticou a posição de Lula sobre a manutenção das saídas temporárias. O senador afirmou que o presidente vetou mudanças nas regras do benefício e recorreu à Justiça para tentar restabelecê-lo. “Por que é que você tá sempre pensando nos direitos dos bandidos e não tá pensando nos direitos das vítimas?”, questionou Flávio.

Em resposta, Lula ainda mencionou uma declaração atribuída a Flávio sobre a possibilidade de conceder indulto ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista afirmou que o senador também teria de libertar outros condenados caso adotasse essa medida e citou Daniel Vorcaro, empresário ligado ao caso Banco Master.

O confronto terminou com os dois candidatos mantendo posições divergentes sobre a política de saída temporária: Flávio enfatizou os riscos para as vítimas, enquanto Lula defendeu a medida para presos que, segundo ele, apresentam condições de ressocialização.

