Guindaste cai nos trilhos e atinge trem da linha 15-Prata em SP

Um guindaste tombou na Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Mello e foi atingido por um trem da Linha 15-Prata do Mêtro - (crédito: Redes Sociais)

Um guindaste tombou e caiu sobre a estrutura da Linha 15-Prata do Monotrilho na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na zona leste de São Paulo, na manhã deste sábado, 24. Pouco depois da queda, um trem que circulava pelo trecho atingiu o equipamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o operador do guindaste ficou ferido e foi socorrido pela empresa que opera o equipamento. Não há informação sobre o estado de saúde dele. A Defesa Civil foi acionada.

Segundo o Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo), os passageiros não ficaram feridos e foram desembarcados em segurança. O trem envolvido na ocorrência foi recolhido para manutenção.

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Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento após a queda do equipamento e a passagem do monotrilho, que derruba a estrutura na região da Estação Camilo Haddad. Em seguida, a peça cai na via. O guindaste, que estava dentro de um terreno, ainda caiu sobre outros veículos estacionados.

Interrupção

Segundo o Metrô, a circulação da Linha 15-Prata foi interrompida às 12h04 entre as estações Vila Prudente e São Lucas, após uma grua instalada em uma área externa cair sobre a via e ser atingida por um trem. O trecho é atendido por ônibus do sistema Paese, enquanto os trens operam entre as estações São Lucas e Jardim Colonial.

Ainda de acordo com o Metrô, técnicos da companhia trabalham para restabelecer a circulação, e as causas da colisão serão apuradas.