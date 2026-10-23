Quina, Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena, Dia da Sorte e mais: resultados desta sexta

Sorteio foi realizado na noite desta sexta-feira (23/10) - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (23/10), seis loterias: os concursos nº 7150 da Quina; o 3812 da Lotofácil; o 2991 da Lotomania, o 3024 da Dupla Sena, o 1330 do Dia da Sorte e o 914 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 58.576.695,92, teve os seguintes números sorteados: 23-22-61-67-08.

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A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 11-17-25-04-21-03-13-16-05-24-07-08-19-23-20.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 154.180,22, a Lotomania apresentou os seguintes números: 70-85-62-33-99-40-36-08-96-67-50-20-43-48-29-16-05-55-66-72.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11-44-18-40-42-19 no primeiro sorteio; 16-07-24-39-18-04 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 9.071.830,70 no primeiro sorteio e R$ 99.251,67 no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 100.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 22-02-09-23-16-28-31. O mês da sorte é Setembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 12.000.000,00, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 6

Coluna 3: 0

Coluna 4: 0

Coluna 5: 8

Coluna 6: 2

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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