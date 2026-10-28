PM é filmado agredindo idosa durante abordagem em Belo Horizonte

Idosa se agarra a poste e é agredida por policial militar na capital mineira - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Um policial militar foi filmado agredindo uma idosa de 61 anos durante uma tentativa de prisão no Bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte, nesse sábado (24/10). A mulher teria interferido na abordagem do filho e resistido à ação dos militares. A confusão foi registrada por testemunhas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência aconteceu por volta das 17h, na Rua Contagem, depois que uma equipe tentou abordar um homem conhecido dos policiais por ter diversas passagens pela polícia.

O suspeito conseguiu fugir, mas foi localizado pouco depois em uma padaria da região.

Durante a abordagem, os militares ordenaram que ele colocasse as mãos na cabeça. Segundo a PM, o homem não obedeceu às determinações, e os policiais utilizaram força para colocá-lo no chão.

Nada de ilícito foi encontrado com ele.

Idosa se agarra a poste para evitar prisão

A mãe do homem, uma idosa de 61 anos, chegou ao local durante a abordagem. Ao presenciar a ação dos militares, ficou exaltada e começou a interferir na ocorrência, conforme o relato policial.

Os policiais decidiram prendê-la, mas a mulher resistiu e se agarrou a um poste para evitar ser levada até a viatura.

A situação chamou a atenção de pessoas que estavam nas proximidades. Testemunhas filmaram o momento em que um policial agride a idosa durante a tentativa de colocá-la no compartimento de presos da viatura.

Uma funcionária da padaria também foi presa depois de chamar um dos militares de “covarde”. O gerente do estabelecimento foi conduzido pela polícia, mas o motivo não foi informado.

Procurada, a Polícia Militar informou que, "durante a ocorrência, a mãe do abordado interveio na ação policial, desacatando os militares. Diante da situação, foi dada voz de prisão a ela. No momento em que era conduzida para a viatura, a mulher ofereceu resistência, agarrando-se a um poste. Foram empregadas técnicas de contenção para efetuar a condução".

A Corporação ainda ressaltou que, durante a intervenção, "dois funcionários de uma padaria desacataram os militares e tentaram impedir a atuação policial. Eles foram conduzidos à presença da autoridade de polícia judiciária para as providências cabíveis".

Por fim, esclarece que os fatos relacionados à ocorrência serão apurados, "assegurando a lisura e a transparência institucional".