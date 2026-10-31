Ministros visitam indígenas e prometem investigação sobre ataques

Para o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, a ida presencial às terras afetadas é indispensável para dar suporte direto às comunidades e assegurar que nenhuma agressão fique sem resposta - (crédito: Rony Eloy)

Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram neste sábado (31/10) a comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul para apurar denúncias de envenenamento, ameaças e violações de direitos humanos após o segundo turno das eleiições, no último domingo (25/10). A comitiva reúne o ministro dos Povos Indígenas (MPI), Eloy Terena, o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Wellington César Lima e Silva, e a titular dos Direitos Humanos, Janine Mello.

A agenda interministerial visitou a cidade de Dourados (MS), a Aldeia Caarapó, no município de Coronel Sapucaia, e a comunidade Sassoró, em Tacuru (MS), cidade em que o governo investiga denúncias de que servidores municipais elaborariam plano para evenenamento de água que abastece os indígenas. Ambos, que não tiveram seus nomes divulgados, foram afastados das funções e respondem a processos administrativos disciplinares.

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Ao todo, de acordo com a ministra Janine Mello, dos Direitos Humanos, a pasta apura 189 denúncias de violações a povos indígenas. "A gente tem acompanhado com bastante preocupação o aumento do número de casos que têm sido reportados aos diferentes ministérios em relação a atos de violência com motivação política. Para a gente é super importante garantir não só a recepção dessas denúncias, mas o devido encaminhamento e o acompanhamento depois do que aconteceu em cada um desses casos", explicou a titular dos Direitos Humano.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou a renovação e o reforço do efetivo da Força Nacional no estado e a particpação da Polícia Federal nas investigações, com o objetivo de apurar as denúncias de violações de direitos indígenas. "Tudo de concreto que aconteceu está sendo apurado com rigor, identificado, e todos os autores serão responsabilizados. Queremos ser absolutamente rigorosos para que nenhuma dessas práticas ocorra sem responsabilização", enfatizou Wellington Lima e Silva.

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Para o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, a ida presencial às terras afetadas é indispensável para dar suporte direto às comunidades e assegurar que nenhuma agressão fique sem resposta. Terena ainda explicou ainda que o ministério estruturou uma equipe técnica para acompanhar a apuração de violações e oferecer apoio a indígenas. "Nossa presença física aqui reforça esse compromisso com a proteção e o respeito aos direitos dos povos indígenas", completou.